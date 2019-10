Il tuo partner ti tradisce? Come scoprire un tradimento da alcuni inconfondibili segnali; scopri quando è il caso di preoccuparsi.

Amiche e amici di Sologossip, non temete, ci siamo passati tutti. Il tradimento è una delle azioni più tristi, quando si parla d’amore. Ma, purtroppo, sembrano essere sempre più rare le coppie in cui regna l’assoluta fedeltà. Le tentazioni, soprattutto nell’epoca dei social, sono davvero tante e la paura di essere traditi diventa sempre più forte per chi ama davvero. Ma è possibile scoprire se le paure sono infondate o se c’è davvero aria di ‘corna’? Ebbene sì, esistono alcuni inconfondibili segnali che non bisognerebbe mai sottovalutare in una coppia. Siete curiosi di sapere se è il caso di preoccuparvi? Allora scopriamolo insieme!

Tradimento: i segnali che indicano quando è il caso di preoccuparsi

Essere traditi dalla persona che si ama è una delle esperienze più brutte che possano mai capitare nella vita. Spesso però quella del tradimento è solo una paura infondata, dettata dall’eccessiva gelosia. Ci sono però alcuni segnali che possono indicare che, effettivamente, nella mente del tuo partner potrebbe esserci qualcun altro. Se ne notate qualcuno, forse è il caso di iniziare a indagare.

Nasconde il cellulare: Spiare il cellulare del proprio partner, si sa, non è mai bello. Nonostante i nostri ‘sospetti’, non è mai giusto invadere la privacy. È anche vero però che tenere perennemente il cellulare fuori dalla portata del partner, non è un comportamento rassicurante…Cos’ha da nascondere?

Critiche sull'aspetto fisico: Nessuno è perfetto, ma, almeno per il nostro partner, dovremmo essere noi i più belli del mondo. Ok ai consigli per mantenersi in forma, ma le eccessive 'critiche' potrebbero rappresentare un campanellino d'allarme da non sottovalutare. C'è forse qualcuno che gli/le sembra più interessante di noi?

Qualche regalo di troppo: Questo, apparentemente, potrebbe sembrare un gesto dolcissimo. Ma a volte si tratta solo di un modo per 'pulirsi la coscienza'. Soprattutto se si tratta di una persona che non è solita organizzare sorprese o regalini. Un modo per sentirsi meno in colpa?

È distante: Coccole, carezze, abbracci, baci: tutto quello che non dovrebbe mai mancare in una relazione che procede a gonfie vele. Il vostro partner appare sempre più freddo? Ebbene, qui c'è davvero qualcosa che non va…

Cambia improvvisamente abitudini: Niente di grave, può capitare che, a un certo punto della vita, i vostri partner abbiano 'voglia di novità'. Ma attenzione: perché spesso dietro questi cambiamenti si nasconde la voglia di nuove emozioni. Se inizia a uscire un po' troppo spesso senza di voi e a trovare scuse per non stare con voi, iniziate a fare qualche domanda in più!

Trovare scuse per non fare sesso: Ed eccoci qui, con quello che è forse il segnale più pericoloso da tenere d'occhio. "Ho mal di testa", "Sono stanco/a", "Adesso no…". In una coppia consolidata e in confidenza, è normale riferire al partner quando non è proprio il momento di spingersi oltre a letto. Ma, quando i rifiuti iniziano a diventare frequenti, l'allarme diventa rosso. Il tradimento è nell'aria.

Ultima curiosità: anche l’oroscopo, a volte, può dare una mano. Ci sono alcuni segni zodiacali particolarmente inclini al tradimento…Con l’augurio che nessuno dei nostri lettori venga mai tradito, vi ricordiamo, in ogni caso, di non disperare. Come insegna la De Lellis, le corna ormai stanno bene su tutto!