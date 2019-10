Elisa Isoardi è stata tradita dal leader della Lega Matteo Salvini? Quest’ultimo è intervenuto in “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. Ecco la sua verità

Le parole di Elisa Isoardi nella trasmissione “Un giorno da pecora“, in onda su Rai Radio 1, hanno fatto molto discutere. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha rivelato che in passato ha spiato il cellulare di Matteo Salvini, suo ex fidanzato, ed stata protagonista con alcune scenate di gelosia. Il leader della Lega è intervenuto nella stessa trasmissione radiofonica ed ha espresso tutta la sua verità riguardo al rapporto con la sua ex fidanzata.

Elisa Isoardi tradita da Matteo Salvini?

Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono stati fidanzati dal 2015 al 2018. La conduttrice de La Prova del Cuoco in passato ha rivelato di essersi lasciata con il leader della Lega perchè si sentiva trascurata dai troppi impegni di lui. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora“, invece, la Isoardi ha confessato di essere stata molto gelosa di Matteo Salvini e di aver spiato addirittura il suo cellulare. Secondo la versione della conduttrice, la donna avrebbe trovato alcune cose che l’avrebbero fatta molto arrabbiare.

Intervistato dalla stessa trasmissione radiofonica, Salvini ha voluto rispondere alle parole pronunciate dalla sua ex fidanzata, dichiarando: “Sul mio cellulare ci sono molte cose di lavoro, ma non troverete altro. Io ho una fidanzata alla volta, quindi escludo che possa aver trovato la presenza di altre donne“. Con queste parole il leader della Lega ha escluso categoricamente l’ipotesi di tradimento. Possiamo dunque affermare con certezza che Matteo Salvini non ha assolutamente tradito Elisa Isoardi. Salvini adesso è felicemente fidanzato con Francesca Verdini e a Rai Radio 1 ha dichiarato di non aver in programma il matrimonio. La Isoardi, invece, pare non sia fidanzata, anche se le notizie di gossip su di lei sono veramente tante.