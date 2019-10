Verissimo, Pamela Camassa si ‘sbottona’ su Amici: la clamorosa confessione

A Verissimo, reduci dal successo di Amici Celebrities, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si raccontano a Silvia Toffanin: cosa dichiarano.

Dopo Virginia Raffaele, è il momento di accogliere nello studio televisivo di Verissimo Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Reduci dal successo e la conseguente vittoria della toscana di Amici Celebrities, la coppia più amata della televisione italiana si racconta a Silvia Toffanin. È stato un momento davvero incredibile, ammettiamolo. Durante la quale, i due ‘piccioncini’ si sono completamente lasciati andare senza troppi filtri. E, soprattutto, senza troppi peli sulla lingua. A partire, quindi, dalla vittoria di Pamela al talent di Amici Celebrities. Ecco. È proprio sul programma che la toscana ha fatto una confessione davvero inaspettata. Ecco cosa ha dichiarato per la prima volta.

Pamela Camassa a Verissimo: la confessione su Amici

È stata la vincitrice di Amici Celebrities, Pamela Camassa. La toscana ha partecipato al talent di Maria De Filippi insieme al suo compagno Filippo Bisciglia. Ma da sola è riuscita ad alzare la coppa. Tuttavia, come dichiarato da lei stessa a Verissimo, partecipare al talent di Canale 5 per lei non è stata affatto la prima volta. Su richiesta del suo compagna, Pamela ha fatto una clamorosa rivelazione. La bella Camassa, infatti, ha dichiarato di aver avuto, sin da piccola, la passione sia per il canto che per il ballo. Anche se, da come dichiarato, il suo cuore è sempre battuto di più per la danza. È proprio per questo motivo che in una delle prime edizioni di Amici che, all’epoca, si chiamava Saranno Famosi, la toscana ha deciso di partecipare ai provini. “Ho superato il primo provino”, dichiara Pamela. Ma la vera e propria rivelazione avviene dopo. Quando, per superare il secondo step, la giovane ha finto di essersi fatta male. “Con Steve La Chance dovevi imparare una coreografia in tre secondi”, iniziata il racconto. Sottolineando di quanto fosse difficile per lei portare a termine tale compito. È a questo punto, quindi, che ha deciso di fingere di aver avuto una distorsione alla caviglia. “Lì piangevo non per il dolore, ma per una sconfitta personale”, dichiara Pamela.