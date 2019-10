Ospite della puntata di Verissimo è Virginia Raffaele che racconta a Silvia Toffanin un triste episodio di questi ultimi anni: Silvia Toffanin è senza parole.

Nuova ed imperdibile puntata di Verissimo. Proprio in questi istanti, Silvia Toffanin sta conducendo l’ultimo appuntamento con lo show del sabato pomeriggio di questo mese di Ottobre. La prima ospite ad entrare negli studi di Mediaset è Virginia Raffaele. Ebbene si. La bellissima e bravissima imitatrice si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa. Non tralascerà nulla, la Raffaele. A partire dalla sua carriera. Che, nonostante sia iniziata da pochissimi anni, ha ottenuto, sin da subito, un successo davvero smisurato. Tuttavia, prima di parlare del suo successo, la Toffanin ha ripercorso un po’ la sua storia. Partendo, quindi, dal suo luogo di appartenenza. Ecco. È proprio in quest’occasione che la Raffaele racconta di un dramma di cui è stata protagonista

Pochissime ore fa, vi abbiamo parlato di Virginia Raffaele da bambina. Una versione di se che davvero in pochi conoscevano. Ma non solo. Perché, in questi istanti, l’imitatrice si sta raccontando a Verissimo. Ecco. In pochi, molto probabilmente, conoscono che, sin da bambina, Virginia ha vissuto in un luna park. Ebbene si. La romana ha vissuto tra ruota panoramica, casa degli specchi e zucchero filato. Insomma, un sogno per tutte le bambine. Tuttavia, è proprio legato a quest’ambiente che Virginia ha vissuto un brutto episodio. Attualmente, infatti, la Raffaele non vive più. E nonostante questo, si dice ancora molto legata al parco giochi. “Mi manca tutto”, dice Virginia a Silvia Toffanin. Facendo chiaramente capire quando sia legata a questo luogo. È stato fondato verso la fine degli anni ’50 dai suoi anni, racconta l’attrice. Purtroppo, però, è stato chiuso nel 2007. Infatti, da come racconta a Verissimo, il luna park è stato chiuso in seguito ad alcuni inconvenienti con l’ente eur. Che, senza buona uscita, ha deciso poi di sfrattarli. Ne è stato costruito un’altro al suo posto. Ma, come la stessa Raffaele dichiara, non corrisponde affatto a quello precedente. In seguito a questo racconto, la padrona di casa è senza parole. Infatti, esclama: “È terribile”. Descrivendo alla grande il grosso dispiacere che Virginia e la sua famiglia ha subito anni fa.