Verissimo, Francesco Arca: “Ho subito bullismo”, la clamorosa confessione

Ospite della puntata odierna di Verissimo è Francesco Arca che, per la prima volta, ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata di Verissimo imperdibile. E, in effetti, così è stata. Dopo l’intervista a Virginia Raffaele e ai due ex concorrenti di Amici Celebrities, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, a fare il suo ingresso nello studio televisivo di Cologno Monzese è Francesco Arca. Come gli ospiti precedenti, anche lui ha dato origine ad un’intervista davvero sorprendente. Durante la quale, com’è giusto che sia, si sono toccati diversi argomenti. Dalla sua vita privata e lavorativa. In queste ultime due settimane, l’ex tronista di Uomini e Donne è impegnato con la fiction di Mediaset, L’Isola di Pietro 3. Ma non solo. Perché, per la prima volta, Francesco ha rivelato di essere stato vittima di bullismo.

Francesco Arca a Verissimo: “Sono stato vittima di bullismo”, l’inedita confessione

Lo abbiamo conosciuto durante il suo percorso a Uomini e Donne, Francesco Arca. Da quel momento, la sua carriera è stata un successo incredibile. Da tronista, quindi, a famoso attore. Numerose, infatti, sono state le parti a cui il toscano ha preso parte. Sia italiani che spagnoli, sia chiaro. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Perché, stando a quanto dichiarato da Francesco a Verissimo, da piccolino l’ex tronista è stato vittima di bullismo. Non sappiamo esattamente cosa gli sia successo. E, soprattutto, quali siano nel minimo particolare gli episodi che hanno sconvolto e traumatizzato la sua vita. Fatto sta che, comunque, il toscana ha vissuto un periodo davvero particolare della sua vita. Contro cui, ovviamente e fortunatamente, è riuscito a reagire. “Ho subito un bullismo fisico”, dichiara l’ex tronista di Uomini e Donne. Spiegando, tra l’altro, di essere stato in grado di reagire.