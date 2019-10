Ursula Bennardo rifatta dopo la gravidanza? Lei zittisce così le polemiche

Ursula Bennardo, dopo la gravidanza, è stata accusata di essersi rifatta: è vero? Ecco come zittisce la compagna di Sossio le polemiche.

È un periodo davvero splendido per Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Poche settimane fa, l’ex dama di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Bianca. Dopo una lunga e tanto desiderata gravidanza, la parrucchiera pugliese ha coronato il suo più grande sogno: diventare nuovamente madre. Ricordiamo, infatti, che la donna ha già tre figli avuti da una precedente relazione. Così come Sossio. Insomma, una bella famiglia allargata. Tuttavia, a poche settimane dal parto, la Bennardo, stando a quanto si evince, sembra che sia stata accusata di essersi rifatta. È così? Ecco come zittisce le polemiche.

Ursula Bennardo rifatta? La verità dell’ex dama di Uomini e Donne

Nonostante una bimba di poche settimane, Ursula Bennardo è ritornata più in forma che mai. Infatti, pochissime ore fa, l’ex dama di Uomini e Donne è intervenuta sul suo canale Instagram per spiegare, nonostante i suoi 4 bambini, la sua forma fisica. Dato una figlia piccola, una vita movimentate e frenetica, Ursula ha poco tempo per palestra e quant’altro. Tuttavia, non perde mai occasione di poter curare il suo aspetto fisico. Come? Semplice: allenamento fatto in casa ed, ovviamente, una sana e corretta alimentazione. È proprio questo, quindi, che la Bennardo dichiara di fare per mantenersi in forma. Ma non è finita qui. Perché, com’è solito suo fare, Ursula ha risposto a tutti coloro che, subito dopo il parto, l’hanno accusata di essersi rifatta. Stando a quanto si evince sul web, sembrerebbe che l’ex dama di Uomini e Donne sia ricorsa alla chirurgia estetica. Sarà realmente così? A svelare tutta la verità è la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha completamente zittito ogni tipo di polemica:

Nessun tipo di ritocco, quindi, ma soltanto effetti della gravidanza.