Avete mai visto Virginia Raffaele da bambina? Pochissimi giorni fa, l’attrice ne ha condiviso una su Instagram: la sua trasformazione è impressionante.

È una delle attrice, comiche ed imitatrice più di successi di questi ultimi anni, Virginia Raffaele. Dopo l’eccellente conduzione della scorsa edizione de Il Festival di Sanremo, la romana si è completamente buttata a capofitto nel teatro. Attualmente, vanta di una bellezza davvero stratosferica. Fisico impeccabile, sorriso smagliante e lunghi capelli castani, ma l’avete mai vista da bambina? Ecco. Pochissimi giorni fa, l’attrice ha condiviso, sul suo canale ufficiale Instagram, una foto risalente al 1991. In quegli anni, quindi, Virginia aveva poco più di 10 anni. Ebbene, com’è cambiata nel corso del tempo? Vediamo la trasformazione. Anche se vi anticipiamo che riconoscerla è davvero impossibile.

Virginia Raffaela da bambina: ecco la foto su Instagram

Da Belen Rodriguez. Fino ad Ornella Vanoni ed Emma Marrone. Queste sono alcune delle incredibili imitazioni di Virginia Raffaele. Di cui, senza alcun dubbio, ne parlerà anche oggi, durante la puntata di Verissimo. La comica, infatti, sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin. Durante la quale, oltre a promuovere il suo nuovo spettacolo teatrale che partirà a breve, racconterà della sua eccellente carriera in qualità di imitatrice. Eppure, vi è mai venuta la curiosità di conoscerla da bambina? Anzi, per dirla meglio, di vederla com’era da bambina? Se attualmente Virginia è bellissima, in tenera età come sarà stata? Ecco. A svelare il ‘mistero’ è la diretta interessata. Che, pochissimi giorni fa, ha condiviso una foto del 1991. È nata nel 1980, Virginia. Quindi, in quel periodo, aveva soltanto 11 anni. Ma com’era? Vi mostriamo la foto. Guardare per credere:

Ebbene si. Questa è Virginia Raffaelle a 11 anni. Certo, la trasformazione è davvero incredibile. Com’è giusto che sia, ovviamente. Qui era una bambina, adesso, invece, è una donna a tutti gli effetti. Tuttavia, però, una cosa non è cambiata: la sua bellezza.