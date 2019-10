Emma Marrone ha fatto un’inaspettata confessione sul suo futuro: cosa ha dichiarato l’ex vincitrice di Amici in una recente intervista.

È ritornata più in forma che mai, Emma Marrone. Dopo l’annuncio del ritiro immediato dalle scene e dopo la conseguente operazione, la cantante salentina si è messa subito all’opera. Tanto che, come raccontato in un nostro recente articolo, ieri è uscito il suo nuovo album. ‘Fortuna’, questo è il titolo del suo nuovo lavoro discografico, sta ricevendo un successo davvero spropositato. Non soltanto tra la ‘gente comune’, ma anche tra i suoi colleghi di lavoro. Ecco. È proprio in seguito a quest’evento che l’ex vincitrice di Amici si è lasciata andare ad un un’intervista a Fanpage. Durante la quale ha fatto un’inaspettata confessione sul suo futuro. Ecco cosa ha dichiarato.

Emma Marrone, la confessione sul suo futuro artistico spiazza tutti

Intervistata da Fanpage, Emma Marrone si è completamente lasciata andare. Non soltanto ha parlato del suo attuale lavoro discografico. Che, nonostante sia uscito soltanto da un giorno, sta riscuotendo un successo davvero enorme. Ma, com’è giusto che sia, è ritornata a parlare del suo problema di salute. Che, ancora adesso, la costringe a non poter essere presente ai Live. Ecco. È proprio in questo momento che, come dichiarato da lei stessa in prima persona, la cantante non ha mai smesso di scrivere i suoi pezzi. Il dolore provato in quelle settimane è stato davvero immenso. E, per questo motivo, ha voluto annotare tutto sulle note del suo telefono. Una sorta di diario segreto, insomma. Ebbene, ma cosa ci farà? Beh, la risposta è più che scontata. Perché è proprio questa l’inaspettata confessione che la Marrone fa, spiazzando tutti. Da quanto si evince, infatti, Emma è pronta a lanciare un nuovo album, subito dopo quest’ultimo, in cui sono contenute tutte le bozze scritte in questo periodo della sua vita.