I consigli per aumentare la fiducia in se stessi e l’autostima.

Siamo insicuri? Viviamo sempre un po’ nell’ansia e abbiamo sempre paura di sbagliare o di non essere abbastanza? State tranquilli. Si tratta di una condizione comune a molti, uomini e donne. Come fare però a superare questa insicurezza se magari in molte situazioni l’assenza di fiducia in voi può portarvi a privarvi di qualche momento bello o di qualche emozione? Meglio trovare un rimedio e soprattutto qualche consiglio da seguire!

Come diventare più sicuri di se stessi

Lo sappiamo, nel mondo che ci circonda, dove ci sono donne più magre di noi, uomini più muscolosi di noi, personaggi più affascinanti e tutto ci viene “spiattellato davanti alla faccia” per via dei giornali, non è facile essere sicuri di se stessi. Cerchiamo di trovare insieme quindi qualche consiglio per aumentare la fiducia in noi stessi!

Sorridete: sembra una sciocchezza, ma parte tutto da lì. Se siete insicuri molto probabilmente penserete che nessuno vi consideri. In realtà è così perché se rimanete sempre nell’ombra e non provate nemmeno a farvi vedere con un sorriso nessuno vi noterà. Inoltre sorridere aiuta l’autostima soprattutto se sorridete nei momenti peggiori. Vi stupirete di quanto siete forti.

Fissate degli obiettivi: non imponetevi di dimagrire 20 chili in un mese. È un fallimento annunciato. Se vi mettete degli obiettivi concreti invece ogni volta che li raggiungerete vi sentirete meglio e soprattutto aumenterete la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Circondatevi di persone positive: se vi circondate da persone negative o che sono come voi estremamente insicure finirete in un tunnel senza via d’uscita. Meglio invece cercare di avere intorno persone con il sorriso, piene di vita e in grado di aiutarvi nei momenti di debolezza.

Fregatevene degli altri: se qualcuno vi critica molto probabilmente è il primo insicuro che ha trovato il modo sbagliato per sentirsi forte, ossia attaccando gli altri. Ecco allora che dovreste cercare di stare a sentire solo le persone che contano e se vi arrivano critiche non costruttive fate finta di non averle nemmeno sentite.

(Fonte immagini Pixabay)