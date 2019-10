Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi pensano alle nozze? Le parole dell’ex corteggiatrice su Instagram fanno sognare i fan, ecco cosa ha detto.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono nati come coppia a Uomini e Donne, e sono seguitissimi. La loro simpatia ha fatto innamorare il pubblico fin da subito e il loro amore procede a gonfie vele, mai intaccato dal gossip o dai rumors. I due convivono a Latina, città di origine di Claudia, e si spostano spesso in giro per i vari impegni lavorativi. Ultimamente si è parlato molto di un’eventuale partecipazione di Lorenzo al Grande Fratello Vip, anche se ad oggi non ci sono state conferme ufficiali. Insomma, Lorenzo e Claudia sono davvero innamorati e stanno vivendo la loro storia lontano dai riflettori. Ora, però, alcune parole dell’ex corteggiatrice in una storia su Instagram, fanno pensare che i due siano pronti per il grande passo del matrimonio: ecco cosa ha detto Claudia.

Lorenzo Riccardi e Claudia, presto le nozze? Ecco le parole dell’ex corteggiatrice

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono felicemente fidanzati da quando lui ha scelto la bella corteggiatrice negli studi di Uomini e Donne. I due convivono e hanno più volte dichiarato di sognare un futuro e una famiglia insieme. Che sia arrivato il momento giusto per pensare alle nozze? Nelle storie pubblicate su Instagram poco fa, Claudia ha fatto una sorta di rivelazione sulla sua storia con Lorenzo, che ha fatto sognare i fan. L’ex corteggiatrice ha ripreso il fidanzato mentre faceva le pulizie in casa: ‘Ero in bagno e ho trovato Lorenzo così’, dice Claudia nel video, riferendosi al ‘cobra’ intento a pulire il divano. ‘Sei davvero un uomo da sposare’, ha detto, dando vita a un siparietto davvero imperdibile. Insomma, i fan dovranno aspettare ancora un po’ per le nozze, ma a giudicare dalla sintonia e la complicità della coppia, la notizia potrebbe arrivare davvero presto.

