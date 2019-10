Serena Enardu ripensa a Pago? Il messaggio inaspettato su Instagram spiazza i fan. Ecco cosa è successo.

Non è un periodo facile per Serena Enardu. Protagonista assoluta di Temptation Island Vip, la bellissima 43enne non sembra avere gran parte del pubblico della trasmissione dalla sua parte. Dopo la rottura col suo fidanzato Pago, l’ex tronista ha ricevuto moltissime critiche su web, che non passano di certo inosservate. Ma nonostante il periodo ‘no’,durante il quale ha raccontato di aver avuto difficoltà anche a mangiare Serena ha rassicurato i suoi fan, dichiarando che si sta riprendendo. Ma proprio qualche ora fa, sul suo Instagram è apparso qualcosa di molto strano. Una Serena molto malinconica…Diamo un’occhiata.

Serena Enardu ripensa a Pago? Quella frase malinconica fa sperare i fan

Una Serena Enardu malinconica, quella apparsa qualche ora fa nelle sue storie di Instagram. Il motivo? Serena decide di pubblicare un video, in cui si vede la canzone che sta ascoltando in quel momento in tv. Si tratta del nuovo singolo di Tiziano Ferro, Accetto miracoli. Ecco la frase che la Enardu accompagna al video:

“Quando se la prende con te anche la tv”, scrive la bellissima sarda, sottolineando come questa canzone del mitico Tiziano le abbia ‘ricordato’ la sua difficile situazione sentimentale. Che Serena stia tornando sui suoi passi e ripensi al suo ex Pago? Questo, diciamolo, è un po’ improbabile. La bellissima Enardu ha ribadito anche durante il confronto a Uomini e Donne di non amare più il cantante. Ma la fine di un amore, si sa, non è mai facile, neanche per chi lascia. E l’immagine dell’abbraccio di Serena e Pago a Uomini e Donne, nonostante tutto, è stato davvero emozionante. E voi, cosa ne pensate di questa coppia ormai ‘scoppiata’? Vi piacerebbe un ritorno di fiamma tra i due?