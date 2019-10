Tu Si Que Vales, gaffe di Belen Rodriguez: Maria De Filippi non può non fargliela notare. Ecco cosa è successo durante la seconda puntata.

È andata in onda ieri la seconda scoppiettante puntata di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5. Un programma fresco e divertente, in cui quest’anno è arrivata una grande new entry: la simpaticissima Sabrina Ferilli è a capo della giuria popolare. Certe cose, però, non sono cambiate. Come il trio alla conduzione del programma, formato dai due ‘bodyguard’ Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e dalla meravigliosa Belen Rodriguez. Ieri, la showgirl argentina ha incantato tutti col suo look total black e la sua gonna in pelle, e si è anche commossa durante un’esibizione.Ma, proprio a inizio puntata, per Belen è arrivato il primo ‘rimprovero’ della padrona di casa Maria De Filippi, che l’ha bacchettata in diretta. Il motivo? Ve lo sveliamo subito.

Tu Si Que Vales, gaffe di Belen Rodriguez: Maria De Filippi la corregge!

Maria De Filippi in versione professoressa d’italiano. È quello che abbiamo visto ieri sera, all’inizio della puntata di Tu si que vales, il varietà di successo del sabato sera. Ebbene, la bellissima Belen introduce la nuova puntata, ma senza prima ricapitolare con un breve…”rassunto” delle regole. Proprio così, è questo il ‘termine’ che la Rodriguez ha pronunciato. Ma ecco che Queen Mary entra in azione, facendole notare l’errore. Un siparietto simpatico, ovviamente: tra Belen e la De Filippi c’è un rapporto speciale. Ecco il momento della ‘gaffe’:

Dopo la correzione della De Filippi, Belen ripete prontamente la frase, utilizzando il termine ‘riassunto’. E, col suo solito sorriso, si giustifica così: “Perché lo spagnolo vince sempre, non ce la posso fare!”. Un inizio molto ‘particolare’, quello di ieri per Tu si que vales, ma che sottolinea l’armonia e il rapporto ‘amichevole’ che esiste tra tutti i protagonisti della trasmissione. E voi, avete seguito la seconda puntata?