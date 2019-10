Federica Panicucci, super compleanno per la showgirl e conduttrice di Mattino Cinque: ecco i vip presenti al party e le dediche di amici e parenti

Ieri 27 Ottobre Federica Panicucci ha compiuto 52 anni, la Showgirl e Conduttrice non ha perso l’occasione per organizzare un party con i propri cari e tutti gli amici, famosi e non! Ma vediamo insieme come ha trascorso il giorno del proprio compleanno l’affascinante conduttrice!

Federica Panicucci, compleanno con vip e amici

Federica Panicucci è uno dei volti storici della Televisione Italiana, prima volto Rai e Fininvest, è approdata in Mediaset, dove, da ben 10 anni, conduce ogni mattina “Mattino Cinque”. Ma non è finita qui, perché la Panicucci è stata per anni anche conduttrice radiofonica, prima per Radio Deejay e poi R101. La Panicucci è un vero vulcano! Gli anni sembrano non passare per la conduttrice che si mostra sempre in forma, con abiti super eleganti e raffinati! Federica ha trascorso la mattinata in famiglia, con i suoi dolcissimi figli e il compagno Marco Bacini. I quattro hanno pranzato insieme, e i figli Mattia e Sofia hanno saputo far sciogliere mamma Federica con delle bellissime parole “Auguri mamma, ti vogliamo tanto bene”. Non da meno è stato il compagno Marco, che le ha portato un super mazzo di rose rosse, che la conduttrice pare aver gradito molto! In serata la Panicucci ha colto l’occasione per organizzare un parti a cui erano presenti amici e parenti, e soprattutto tanti Vip! Come ad esempio Taylor Mega, Giulia e Silvia Provvede del duo Le Donatella, Umberto Smaila, Valentina Dallari e tanti alti! La Panicucci indossava un abito Bianco con trasparenze e strass, i capelli raccolti e un trucco magnetico. Come si può vedere dalle instagram stories la serata è stata all’insegna del divertimento e a noi non resta che augurare ancora Buon Compleanno alla Conduttrice!