Chi è Jocelyn Wildenstein: età e vita privata della “Donna gatto” che sarà ospite questa sera 28 Ottobre a “Live non è la D’Urso”

Jocelyn Wildenstein sarà ospite questa sera a “Live non è la D’Urso” per parlare di chirurgia estetica estrema. Ricordiamo che la donna è stata inserita anche nel Guinness World Record; ma scopriamo insieme la sua storia…

Jocelyn Wildenstein la donna gatto

Jocelyn Wildenstein è nata il 5 agosto del 1940 a Losanna, in Svizzera ed è una socialite Americana nota per i numerosissimi interventi di chirurgia estetica, a cui si è sottoposta pur di acquisire sembianze feline. Jocelyn Wildenstein è nata Silvia Perisset, suo padre lavorava in un negozio di articoli sportivi, e alla sola età di 17 anni, la giovane, ha iniziato una frequentazione con Cyril Piguet un produttore cinematografico Svizzero. In seguito ha vissuto a Parigi con il regista Sergio Gobbi, e proprio in Francia potè sviluppare le sue abilità di cacciatrice e pilota. Grazie ad un commerciante di armi Saudita, Adnan Khashoggi incontrò quello che poi è diventato suo marito: Alec Wildenstein. I due si sposarono all’età di 30 anni ed ebbero due figli. La famiglia di Alec era facoltosa e rinomata nel settore dell’arte, con un patrimonio inestimabile. Il matrimonio purtroppo naufragò nel 1999 in modo tutt’altro che amichevole, infatti Jocelyn scopre il marito Alec insieme ad una modella russa di 19 anni nella loro camera da letto! Da qui parte una sanguinosa battaglia legale per il divorzio, che successivamente la donna vincerà. Durante le procedure legali, il giudice verrà minacciato anonimamente di morte più volte. Alla fine Jocelyn ottiene un un assegno da 2 miliardi e 300 milioni di dollari, che però le viene imposto di non spendere in chirurgia estetica. Successivamente la donna intraprenderà una relazione con Lloyd Klein nel 2003, ma seguito degli incidenti domestici la coppia si separa nel 2016. Jocelyn intraprenderà un percorso molto lungo di chirurgia estetica, modificando le sue sembianze per assomigliare a un felino, tanto che i media la sopranomineranno: “Catwoman”, “Tiger Icon”, e “The Lion Queen”. Aggiungiamo che dopo il divorzio Wildenstein ha venduto la casa di New York in cui viveva con Jocelyn Per la modica cifra di 13 milioni e nel 2018, a causa proprio di tutti i soldi spesi per il divorzio, ha dovuto presentare istanza di fallimento.