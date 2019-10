Tale e Quale Show finisce nei guai: il programma di Carlo Conti è stato accusato di razzismo, la puntata di venerdì scorso ha suscitato clamorose polemiche.

Tale e Quale Show finisce nei guai. Il programma di Carlo Conti, in onda venerdì in prima serata e su Rai 1, è stato accusato di razzismo. Non è la prima volta che le esibizioni inscenate nel programma televisivo della rete pubblica vengono aspramente criticate. Questa volta è stata l’esibizione di Roberta Bonanno a mandare su tutte le furie alcuni telespettatori. L’ex allieva della scuola di Amici ha imitato Beyoncé e sui vari social network si sono scatenati. Le accuse, però, sono veramente pesanti.

Tale e Quale Show accusato di razzismo

Piovono accuse di razzismo su Tale e Quale Show. Ancora una volta finisce nella bufera il trucco degli artisti e in modo particolare degli artisti che imitano personaggi di colore. Nella scorsa puntata infatti, andata in onda venerdì sera, l’esibizione di Roberta Bonanno è stata aspramente criticata. Tia Taylor, youtuber afroamericana, si è scagliata contro l’imitazione di Beyoncé, pubblicando un post su Twitter. Nel mirino della youtuber è finito il blackface, ovvero la pratica di dipingersi il volto in questo caso per imitare artisti di colore.

Il caso è stato commentato anche dal giornalista Louis Pisano, il quale ha dichiarato che si possono imitare cantanti stranieri di tutto il mondo senza cambiare il colore della propria pelle. La produzione del programma televisivo di Carlo Conti non ha ancora preso una posizione pubblica ed ufficiale. Anche lo scorso anno ci furono numerose critiche per le esibizioni di Aretha Frenklin e Ghali, ma anche in quel caso il programma decise di non intervenire.

La prossima puntata di Tale e Quale Show andrà in onda venerdì in prima serata su Rai Uno. Vedremo se Carlo Conti deciderà di rispondere alle critiche.