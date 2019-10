Uomini e Donne, la rivelazione dell’ex tronista: “Sono andata sul trono dopo il tradimento di Filippo Bisciglia”; ecco chi è l’ex fidanzata del conduttore di Temptation Island.

È stato uno dei protagonisti assoluti della prima edizione di Amici Celebrities, la versione del talent della De Filippi dedicato ai vip. Parliamo di Filippo Bisciglia, che nel programma di Canale 5 ha dimostrato di avere un grandissimo talento nel canto. Ma non è bastato per vincere: ad aggiudicarsi la coppa finale è stata proprio la sua compagna Pamela Camassa. I due fanno coppia fissa da ben 11 anni. Ma sapete con chi era fidanzato Filippo Bisciglia prima di conoscere Pamela? Ebbene, la sua ex è un volto molto noto nel mondo dello spettacolo. È stata una delle troniste di Uomini e Donne. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Uomini e Donne, l’ex tronista Flora Canto e il tradimento di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha mosso i suoi primi passi nel mondo della tv partecipando al Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italia, Filippo ha vissuto anche una love story con la bella Simona Salvemini. Una storia davvero turbolenta. Il motivo? Filippo era già fidanzato fuori dalla Casa. E la sua fidanzata era Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne e attuale compagna di Enrico Brignano. Ebbene sì, forse non tutti lo ricordavano, ma Filippo all’interno del Gf si è reso protagonista di un vero e proprio tradimento nei confronti dell’allora fidanzata Flora. E proprio la bellissima Canto, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show, ha dichiarato a Di Più di aver scelto di andare sul trono proprio per riprendersi dalla rottura con Bisciglia. Una rottura che non ha lasciato i due in ottimi rapporti: Flora ha dichiarato di non aver sentito mai più il suo ex. In quanti ricordavano questo famoso triangolo nato al Grande Fratello?