Chi è Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dalla sua età, carriera e vita privata.

Tutti conoscono Carmen Di Pietro. Dopo il successo del Grande Fratello Vip, la bella e divertente attrice è spesso ospite di Barbara D’Urso nei suoi salotti televisivi. E così come nel reality di Canale 5, anche in queste occasioni da ampio sfoggio della sua simpatia e della sua ilarità. Eppure alle spalle, Carmen ha una situazione sentimentale davvero intrecciata. Dopo la fine del suo matrimonio con Sandro Paternostro in seguito alla sua morte, la Di Pietro è convolata a nozze, nel febbraio del 2015, con Giuseppe Iannoni. Dal quale ha avuto due figli. Alessandro, diventato da poco maggiorenne, e Carmelita di soli 11 anni. Ebbene, sapete proprio tutto del suo primogenito? Ecco cosa occorre sapere su di lui nel minimo dettaglio.

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro: ecco cosa occorre sapere su di lui

Pochissime settimane fa, vi avevamo parlato di un vero e proprio dramma che Carmen Di Pietro aveva reso noto della sua famiglia. Il suo primogenito Alessandro, avuto dalla precedente relazione e, quindi, matrimonio con Giuseppe Iannoni, ha da poco compiuto 18 anni. È proprio per questo motivo che, ormai maggiorenne, sua madre ha preso una drastica decisione. Come scritto in una recente lettera sul settimanale Di Più, la showgirl è stata costretta a cacciare suo figlio di casa per evitare che, con i tempi che corrono, suo figlio possa diventare un po’ troppo ‘bamboccione’. Una decisione che, senza alcun dubbio, sarà stata davvero sofferta per la Di Pietro. Ma un invito che, come lei stessa dice, è stato più che inevitabile.

Ma cosa sappiamo di Alessandro? Purtroppo, non è stato affatto facile carpire qualche notizia un po’ su di lui. Il primogenito della showgirl potentina, infatti, è particolarmente riservato. Le uniche informazioni che, ovviamente, siamo riusciti a trarre, grazie anche alle parole di sua madre, è che ormai il ragazzo è maggiorenne. ‘Top secret’, di conseguenza, anche la sua carriera scolastica ed, ovviamente, la sua vita privata. Si presuppone, però, che, essendo ancora molto giovane, il ragazzo o sia ancora single, in attesa dell’amore vero, o magari in compagnia di una fidanzatina.