Taylor Mega ha fatto un meraviglioso e romantico gesto per Erica Piamonte: l’ex gieffina cadrà di nuovo tra le braccia della bellissima influencer? Ecco come sta provando a riconquistarla.

Nell’ultimo periodo non si parla d’altro: la vita sentimentale di Taylor Mega è al centro del gossip. L’influencer ha conosciuto Erica Piemonte nella casa del Grande Fratello: un forte legame è stato interrotto dalla love story nata tra la miliardaria e l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo. Il trio amoroso si è rotto quando le due si sono lasciate: oggi la Mega sta provando a riconquistare l’ex gieffina? A quanto pare sì e la sua prima mossa è stata regalare un mazzo di rose rosse. Oggi 29 ottobre la Piemonte è stata ospite di Pomeriggio Cinque: per mancanza di tempo non è riuscita a parlare ma il suo invito era dovuto a questo, ovvero avrebbe dovuto spiegare le sue impressioni e cosa sta succedendo nel privato con Taylor.

Taylor Mega sta provando a riconquistare Erica Piemonte dopo la rottura con Giorgia Caldarulo: come? Nei giorni scorsi l’influencer le ha regalato delle rose rosse. Un gesto estremamente romantico accompagnato da un bigliettino con scritto: “Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge”.

Come andrà a finire questa storia? Erica riuscirà a perdonare la sua ex fiamma? Aspettiamo la prossima puntata di Pomeriggio Cinque: l’ex gieffina dirà al pubblico tutti i suoi pensieri in merito.