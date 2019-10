Giulio Raselli, tronista di Uomini e Donne, è nei guai: due segnalazioni contro lui potrebbero costargli caro. Ecco cosa sta succedendo.

Il trono di Giulio Raselli pare essere nei guai. Dalle anticipazioni del trono classico arrivate dopo l’ultima registrazione in studio (24 ottobre 2019) sono spuntate due segnalazioni sul tronista di Valenza. Il giovane di 29 anni si è mostrato sin da subito interessato a Veronica, la corteggiatrice desiderata anche dall’altro tronista Alessandro Zarino. Il Raselli pare essere finito nella bufera proprio per colpa della bellissima giovane, ex tentatrice di Alex Belli: ecco cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, Giulio Raselli nei guai: la segnalazione potrebbe allontanarlo dal trono

Una segnalazione particolarmente forte contro Giulio Raselli potrebbe mettere in pericolo il suo percorso sul trono di Uomini e Donne. Alessandro Zarino, durante la registrazione del trono classico del 24 ottobre, ha insinuato che Giulio e Veronica si sono conosciuti già prima di incontrarsi nel programma. Veronica Burchielli è la corteggiatrice voluta da entrambi i tronisti seduti sulla famosa sedia rossa: è la rivalità a cercare peli nell’uovo o è la verità?

La corteggiatrice Giovanna già aveva puntato il dito contro Giulio con una prima segnalazione: la giovane ha manifestato i suoi dubbi sul tronista e la corteggiatrice Giulia svelando che i due si seguono su Instagram. Una nuova segnalazione pericolosa, quella lanciata da Alessandro Zarino, ha messo in pericolo il percorso di Giulio: il tronista napoletano ha svelato che la corteggiatrice Veronica ha cenato insieme a Valeria Bigella, Alessandro Basile e Rebecca Staffelli. Basile, secondo Zarino, è il manager di Giulio: il tronista incriminato ha negato spiegando che sono solo amici.

L’amicizia in comune di Giulio e Veronica ha destato curiosità e tanti dubbi in Maria De Filippi e nella redazione: la situazione resterà sotto controllo.