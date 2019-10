Chi è Juliana Moreira: età, carriera, Instagram e vita privata

Chi è Juliana Moreira? Ecco cosa occorre sapere su di lei, a partire dalla sua età, carriera, canale Instagram e vita privata.

Oltre a Mecna, Juliana Moreira sarà una delle protagoniste indiscusse della nuova puntata de Le Iene. Nell’appuntamento serale dello show di Davide Parenti, condotto come ogni martedì da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, la bella brasiliana sarà protagonista di uno scherzo davvero crudele. Durante il quale sarà messa alla prova la sua gelosia. In attesa, però, di vederla in queste nuove vesti da ‘moglie gelosa’, conoscete proprio tutto di lei? Sono diversi anni, ormai, che Juliana è in Italia, ma cosa occorre sapere su lei? Ecco tutto ciò nel minimo dettaglio.

Chi è Juliana Moreira: età, carriera e vita privata

È conosciuta dal pubblico italiano per la sua smisurata bellezza, il contagioso sorriso e l’innata simpatia, eppure conoscete proprio tutto su di lei? Juliana Moreira nasce il 15 Aprile del 1982 a San Paolo, in Brasile. Il suo debutto in televisione avviene proprio nella sua terra natia. Dove avrà il ruolo di conduttrice in diversi programmi dedicati ai bambini. Soltanto sul finire degli anni ’90, la giovane donna decide di trasferirsi in Italia. È proprio nella nostra penisola che Juliana otterrà il successo tanto desiderato ed agognato. Inizierà, infatti, una breve carriera da modella. Fino a quando, nel 2005, viene notata da Antonio Ricci. Che l’arruola nel programma di Canale 5, ‘Cultura Moderna’, accanto a Teo Mammuccari. Nel 2007 fino al 2009, sarà al timone, insieme al Gabibbo, di Paperissima e di Paperissima Sprint. Nel 2010, conduce Matricole & Meteore accanto a Nicola Savino e DiGei Angelo. E, nello stesso anno, è concorrente fissa di Fenomenale, il nuovo show di Teo Mammuccari su Italia Uno. Da quest’esperienza in poi, sarà presente nelle diverse edizione di Paperissima.

Della sua vita privata pregressa sappiamo davvero ben poco. Tuttavia, sono diversi anni che la modella brasiliana è legata ad Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia. La coppia è convolata a nozze nel novembre del 2017, dopo ben 10 anni di fidanzamento. Ed hanno insieme due splendidi figli. Nati rispettivamente nel 2011 e nel 2016.

Il canale Instagram della modella brasiliana

Sul suo canale Instagram, Juliana Moreira è davvero molto attiva. Non soltanto, infatti, conta più di 687 mila followers, ma la modella è solita condividere delle foto davvero incredibili. La sua photogallery, non a caso, è ricchissima di scatti davvero sorprendenti. In compagnia di suo marito, dei suoi figli e di tanto altro ancora. Vedere per credere.