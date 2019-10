Ospite della puntata di ieri di Live è stata Cicciolina che, ad un certo punto, è andata fuori controllo: ecco cos’è successo in diretta.

Una puntata di Live davvero scoppiettante, vero? Come al solito, Barbara D’Urso ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Nell’appuntamento di ieri del suo prime time, infatti, la bella campana ha affrontato diverse tematiche. A partire, quindi, da Clizia Incorvaia. Lucas Peracchi ed Eva Henger. Fino alla difesa di Cicciolina nei confronti di suoi figlio. Come raccontato in un nostro recente articolo, il giovane ragazzo è stata arrestato per droga. Ecco. È proprio per questo motivo che, ospite della conduttrice, l’ex attrice ha voluto chiarire come stanno realmente le cose. Ma non solo. Ecco cosa è successo in diretta. Facendo gelare lo studio per intero.

Cicciolina a Live, momento imbarazzante: cala il gelo in studio

Come dicevamo precedentemente quindi, Cicciolina è stata una delle ospiti della puntata di ieri di Live per difendere suo figlio dalle accuse di droga. Ma non solo. Perché, essendosi sottoposta al gioco delle cinque sfere, l’ex attrice ha risposto a diverse domande, provocazione ed accuse mosse dagli ‘sferati’. Tra di essi, così come la settimana scorsa, c’era anche Alda D’Eusanio. Ecco. È proprio lei che, come capitato con Rocco Siffredi, ha ‘spinto’ Cicciolina a compiere un gesto ‘folle’ in diretta televisiva. Cos’è successo? Nulla di scandaloso, sia chiaro. Fatto sta che, durante la loro discussione, l’opinionista ha ‘accusato’ l’ex attrice di essersi rifatta la sua scollatura. Dal momento che da giovane era completamente diversa rispetto all’immagine di adesso. Ecco. È proprio per questo motivo che, dopo tale ‘provacazione’, Cicciolina abbassa il suo vestito per mostrare pubblicamente il suo Lato A. Immediata è stata la reazione di tutto lo studio. Che, com’è giusto che sia, è rimasto completamente impietrito. Ma, soprattutto, di Barbara D’Urso che, rivolgendosi alla D’Eusanio, ha detto: “Questo accade sempre quando ci sei tu”.