Per chi non conoscesse la fidanzata di Morgan, ecco chi è Alessandra Cataldo, ma su di lei abbiamo veramente poche notizie

È un periodo non semplice per Morgan. Il cantautore ed ex coach di X Factor ha dovuto subire uno sfratto e di recente ha anche rifiutato l’ospitata di Barbara D’Urso. Per fortuna che in amore le cose procedono a gonfie vele. Il cantautore è legato sentimentalmente da circa quattro anni con Alessandra Cataldo. Su di lei si sa veramente poco, perchè la fidanzata di Morgan non ama apparire in pubblico. Di seguito cercheremo di accorpare le notizie che abbiamo a nostra disposizione e vi diremo chi è la compagna del cantautore.

Morgan fidanzata, chi è Alessandra Cataldo

La vita sentimentale di Marco Castoldi, in arte Morgan, è sempre stata molto tormentata. Il cantautore ed ex fondatore dei Bluvertigo è stato legato sentimentalmente dal 2000 al 2007 con Asia Argento. Dal loro amore è nata Anna Lou, la prima figlia di Morgan. La primogenita ha visto la luce il 20 giugno 2001. Dopo la separazione dall’attrice e figlia di Dario Argento, il cantautore è stato legato sentimentalmente con Jessica Mazzoli. I due si conobbero ad X Factor. Nel 2012 è nata la seconda figlia di Morgan, Lara. L’ultima fidanzata di Morgan si chiama Alessandra Cataldo e su di lei si sa veramente poco. La donna è originaria di Finale Ligure, in provincia di Savona, e in passato è stata una grande fan dell’ex fondatore dei Bluvertigo. I due si conoscono da circa quattro anni, ma non hanno ancora avuto un figlio.

Sulla Cataldo abbiamo poche notizie perchè la donna non ama apparire in pubblico. Probabilmente non è presente sui social, infatti non compare tra le persone seguite dal compagno Marco Castoldi. Quest’ultimo, in una recente intervista, dichiarò: “Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa su di lei“.