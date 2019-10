Renzo Arbore: “Il personaggio di Benigni lo abbiamo creato insieme”

Gli artisti che ha lanciato Renzo Arbore e i suoi amici più importanti nella carriera televisiva e radiofonica. I ricordi a Vieni da Me.

Sono tanti gli artisti che Renzo Arbore ha conosciuto e ha in qualche modo svezzato. Come Milly Carlucci che ha lanciato, ma non solo. Fra loro c’è anche Roberto Benigni e così Caterina Balivo a Vieni da Me, racconta come Arbore sia stato considerato un vero e proprio precursore.

Renzo Arbore e Roberto Benigni

Renzo Arbore spiega: “Benigni e la sua figura nel programma l’Altra Domenica, l’abbiamo inventato insieme. Roberto aveva fatto un film di Bertolucci, ma dopo lo convocai e gli dissi di improvvisare. Fece il critico cinematografico che non aveva visto il film ed è stato un successo pazzesco. Era un attore, gli ho insegnato a mettersi in gioco e improvvisare”. Un altro ricordo va a Mario Marengo: “Secondo me è stato uno dei più grandi umoristi, uno dei più bravi, non c’è più e lo rimpiangiamo molto. Come mi manca lui anche Gianni Boncompagni è un dolore che non ci sia”.

Gianni Boncompagni, il ricordo di Renzo Arbore

Caterina Balivo così interviene e dichiara che guardando il programma, Non è la BBC, si è commossa: “Vedere il proprio team diminuire perché molti amici sono scomparsi è dura. Io mi sono un po’ sentita male pensando a come avrei potuto fare io a commemorare una mia amica come hai fatto tu”. Renzo Arbore così spiega che è stata durissima: “Volevo presentare il programma con Gianni Boncompagni e l’ho fatto per lui e, in qualche modo, con lui. Era “Non è la BBC” come dicevi tu, ho fatto tutto parlando con un cartonato di Gianni. La famiglia di Gianni mi ha detto che il loro papà sarebbe stato contentissimo e così ho fatto. È stata dura, durissima”. La commozione è alle stelle e quando va in onda un’intervista a Renzo e Gianni, Arbore ha la voce rotta: “Non mi fate andare oltre che con l’età sono più sensibile”.