Chi è Stefano Savi: l’uomo sfigurato “per errore” dalla “coppia dell’acido” sarà ospite nella prima puntata del nuovo programma di Gabriele Parpiglia.

Stefano Savi sarà ospite della prima puntata del programma condotto da Gabriele Parpiglia, “Seconda vita” in onda su Real Time. Stefano Savi sarà ospite insieme ad Elena Santarelli, per raccontare la propria vita e le vicende che lo hanno coinvolto negli scorsi anni. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sul giovane sfigurato per errore dalla “coppia dell’acido”.

Chi è Stefano Savi, l’uomo sfigurato dall’acido

Stefano Savi è stato per mesi protagonista della cronaca nera Italiana, come la vittima della “coppia dell’acido” a causa di uno scambio di persona. Tutto è iniziato nel Novembre del 2014, quando il giovane, allora venticinquenne venne aggredito da un uomo e una donna che gli versarono dell’acido in volto stravolgendo per sempre la sua vita. Nel 2014 Stefano frequentava la Facoltà di Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, prossimo alla laurea era pieno di vita e di progetti per il futuro. aveva un lavoro nella Security di molti club della Milano bene. Il giovane è stato scambiato per un ragazzo che aveva le sue sembianze, il bersaglio della coppia infatti era un giovane fotografo, ex della donna che ha partecipato allo sfregio. Savi somigliava in modo impressionante al ragazzo, facendo confondere i due aggressori, che hanno sfigurato la persona sbagliata. Stefano da allora non è più stato lo stesso, i primi tempi era assetato di vendetta e non riusciva a pensare ad altro se non al suo aspetto, che non sarebbe mai tornato quello di prima. Il ragazzo ha subito oltre 45 interventi chirurgici nel corso di questi cinque anni, la barba, i capelli e le sopracciglia, sono finte e alcune parti del volto sono state ricostruite in modo totale. Aspettiamo l’intervista di domani sera per conoscere qualche dettaglio in più sulla vita del giovane.