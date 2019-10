Laura Chiatti, avete mai visto sua mamma? La somiglianza è impressionante

Avete mai vista la mamma di Laura Chiatti? Pochissime ore fa, l’attrice ha condiviso una foto con lei, la somiglianza è incredibile.

Vanta di una carriera costellata di successi, Laura Chiatti. Prima di ottenere il ruolo di Gin, nel film di Federico Moccia ‘Ho Voglia di Te’, accanto a Riccardo Scamarcio, la giovane attrice ha ottenuto diversi ruoli davvero incredibili. Tuttavia, è proprio con il sequel de Tre Metri Sopra il Cielo che la moglie di Marco Bocci ottiene il seguito tanto agognato, desiderato e meritato. Dalla sua parte, ovviamente, c’è una bravura davvero incredibile, ma ovviamente anche una bellezza davvero smisurata. Con capelli biondi, occhi chiari e sorriso ammaliante, Laura vanta di fascino davvero irresistibile. Ebbene, ma avete mai visto sua mamma? No? Beh, ve la mostriamo noi.

Avete mai visto la mamma di Laura Chiatti? Ecco l’incredibile foto su Instagram

Per essere così bella, Laura Chiatti deve aver per forza dei genitori davvero fantastici. Ecco. Ne abbiamo avuto la conferma. Pochissime ore fa, infatti, l’affascinante moglie di Marco Bocci ha pubblicato, sul suo account ufficiale su Instagram, una deliziosa foto in compagnia di sua mamma. A quanto pare, è la prima volta in assoluto che l’attrice mostra uno dei suoi progenitori. Ebbene, com’è sua madre? Ecco lo scatto in questione. Anche se vi anticipiamo che la somiglianza tra le due donne è davvero impressionante. Ecco di che cosa parliamo:

Due gocce d’acqua, vero? Stessi colore e taglio d’occhi, stesso colore di capelli e, soprattutto, stessa smisurata bellezza. Sono proprio queste le principali caratteristiche che denotano la sorprendente somiglianza tra Laura Chiatti e la sua splendida mamma. E non siamo i soli a dirlo. In un batter baleno, infatti, lo scatto ha ricevuto numerosi commenti d’apprezzamento da parte dei sostenitori dell’attrice. E non solo. In effetti, reazione diversa non si poteva avere. Le due donne più che mamma e figlia, sembrano essere due sorelle. Non è così?