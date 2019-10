Temptation Island, clamoroso colpo di scena per Andrea Filomena e Jessica Battistello: ora è ufficiale, la notizia arriva dal profilo Instagram di lui.

Li abbiamo conosciuti a Temptation Island, dove hanno fatto appassionare e ‘arrabbiare’ il pubblico per la loro storia. Andrea Filomena e Jessica Battistello sono entrati nell’ultima edizione del programma come coppia e sono usciti da single, dopo che lei ha capito di non amarlo e ha legato in maniera incredibile con il single Alessandro Zarino, oggi tronista di Uomini e Donne. Il rapporto tra Jessica e Alessandro, infatti, non è mai decollato, almeno non in maniera ufficiale, tanto che lui dopo pochi mesi è arrivato nel dating show di canale 5 per trovare l’amore. Andrea, intanto, dopo aver sofferto tantissimo all’interno del villaggio per i video della fidanzata, sembrava deciso a voltare pagina e a rimanere da solo. Ora però è arrivato un clamoroso colpo di scena che riguarda i due: la notizia è sul profilo Instagram di entrambi, ecco cosa è successo.

Andrea Filomena e Jessica Battistello, clamoroso colpo di scena: ecco la notizia ufficiale

Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno lasciato davvero tutti senza parole con l’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram dei due ex concorrenti di Temptation island. A quanto pare tra i due ex fidanzati è riscoccata la scintilla. La notizia giunge inaspettata, perché i due si erano lasciati piuttosto male nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Lei diceva di non amarlo più, anche se piangeva all’idea di farlo soffrire, lui al contrario stava male per averla persa, ma sembrava certo di non volerla più rivedere. Oggi le cose sono cambiate completamente e il post pubblicato dai due su Instagram conferma tutto. Entrambi hanno condiviso la stessa foto di coppia, scrivendosi parole d’amore: ‘Mi sei mancato come l’aria’, scrive Jessica. Cosa ne pensate di questo ritorno di fiamma?