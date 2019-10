Taylor Mega ed Erica Piamonte, è tornato l’amore? Le due sono state pizzicate insieme, ecco cosa stavano facendo.

Taylor Mega ed Erica Piamonte hanno legato da subito nella casa del Grande Fratello, dove l’influencer è stata una sola settimana, e hanno continuato a frequentarsi anche dopo il reality, insinuando in tutti il dubbio che la loro fosse più di un’amicizia. Quando Taylor è uscita allo scoperto insieme allex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo, Erica ha avuto una forte reazione, dicendo di essersi sentita tradita, e confermando dunque che tra loro c’era stato qualcosa. Le polemiche si sono susseguite, sul web e in tv, per tutta la durata della relazione tra Taylor e Giorgia. Ora che però le due si sono lasciate, l’influencer è stata di nuovo pizzicata insieme a Erica: ritorno di fiamma in vista per le due? Ecco cosa stavano facendo.

Erica Piamonte e Taylor Mega beccate insieme: ecco cosa stavano facendo

Erica Piamonte è rimasta molto delusa quando ha scoperto della storia d’amore tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Ma ora che le due si sono lasciate, l’ex gieffina sembrerebbe pronta a riaprire il suo cuore all’influencer friulana, anche se non ci sono conferme in merito. Poco fa, infatti Taylor ed Erica erano insieme in treno, come provano le loro storie Instagram, e a quanto pare i loro rapporti sono tornati sereni. Domani è il compleanno di Taylor e l’influencer, come lei stessa ha ammesso sui social, ha intenzione di festeggiare per tutta la settimana. Ieri sera c’è stata una prima festa, a cui era presente anche Erica, mentre oggi le due hanno viaggiato insieme alla volta di Napoli e dintorni, sempre per i festeggiamenti di Taylor. Ritorno di fiamma in vista per le due o semplice amicizia? Gli interrogativi sul loro rapporto ricominciano, non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi sulla vicenda.