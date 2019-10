Claudio Marchisio, le prime parole su Instagram dopo la rapina: “Sei un poveretto”

Claudio Marchisio ha sfogato tutta la sua rabbia su Instagram dopo la rapina subita ieri sera: “Se punti la pistola ad una donna sei un balordo”

Ieri sera Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, ha subito una terribile rapina. Il centrocampista si trovava nella sua abitazione di Vinovo insieme alla moglie Roberta quando, intorno alle 19:30, sono stati sorpresi e bloccati da quattro banditi armati e incappucciati. I coniugi sono stati minacciati con due pistole e un cacciavite e di conseguenza sono stati costretti a consegnare ai malviventi denaro e gioielli. La scorribanda è durata circa dieci minuti, giusto il tempo di portare via tutto dalla casa di Marchisio. I quattro malviventi sono poi fuggiti a bordo di un auto parcheggiata all’esterno del complesso residenziale. I rapinatori probabilmente conoscevano molto bene il complesso, dato che per entrare sono necessari alcuni codici numerici.

Claudio Marchisio si sfoga su Instagram dopo la rapina

La notizia della rapina subita da Claudio Marchisio si è diffusa questa mattina. Il centrocampista ex Juventus e Zenit ha ricevuto messaggi di sostegno sui social network, ma sono arrivati anche commenti sgradevoli. Nel pomeriggio, il centrocampista ha commentato l’accaduto con un post su Instagram, sfogando la sua rabbia prima contro i malviventi: “Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo“; poi contro gli haters: “Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota o una discriminazione territoriale, sei un poveretto“.

Marchisio ha postato una foto insieme alla sua famiglia, la moglie e i due figli. L’ex calciatore, da poco ritiratosi, ha ricevuto ovviamente molti like d’approvazione. Di fronte ad un episodio simile nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di commentare in modo negativo o denigrare la persona che ha subito la malefatta.