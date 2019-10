Durante la puntata odierna de “La vita in diretta”, programma in onda su Rai Uno, c’è stata una confessione inaspettata sul reality de “L’Isola dei Famosi”

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta, programma in onda nella fascia pre serale e condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Tanti ospiti sia in collegamento che in studio, tra i quali Bianca Atzei che ha raccontato il suo dramma. L’ultima parte della trasmissione è stata dedicata all’intervista all’annunciatrice televisiva Maria Giovanna Elmi. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua esperienza in Honduras ed ha fatto anche una confessione abbastanza inaspettata sul programma allora condotto da Simona Ventura.

La vita in diretta, la confessione di Maria Giovanna Elmi

Uno degli ospiti della puntata odierna de La vita in diretta è stata Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice televisiva ed ex conduttrice televisiva. La Elmi ha ripercorso la sua straordinaria carriera ed ha parlato anche della sua vita sentimentale. La produzione, inoltre, ha preparato una bellissima sorpresa all’annunciatrice televisiva: la troupe de La vita in diretta si è recata a casa di Maria Giovanna Elmi, dove ad accoglierli c’era l’attuale compagno della conduttrice televisiva. La Elmi, tra l’altro, è una delle poche italiane, se non l’unica, ad aver già preparato l’albero di Natale, ma al giornalista Alberto Matano ha spiegato: “Saremo fuori fino a capodanno. Non potevo non fare l’albero“.

Maria Giovanna Elmi ha parlato anche della sua esperienza all’Isola dei Famosi e Matano le ha ricordato il piccolo screzio avuto con Arianna David. L’ex annunciatrice televisiva allora si è lasciata andare ad una confessione inaspettata: “All’Isola dei Famosi si fa anche un po’ di scena“. Le sue parole ovviamente hanno lasciato di stucco il giornalista e conduttore de La vita in diretta, che è passato subito ad un’altra domanda. Ricordiamo che la Elmi arrivò al terzo posto nel reality show.