Anna Tatangelo, la risposta alla stoccata di Dolcenera: parole al veleno

A distanza di giorni, Anna Tatangelo ha risposto alla frecciatina che Dolcenera, ospite di Vieni da Me, le ha lanciato in diretta televisiva.

Sapevamo che sarebbe giunta la risposta di Anna Tatangelo. E così è stato. Dopo la frecciatina dei giorni scorsi di Dolcenera a Vieni da Me, la compagna di Gigi D’Alessio è intervenuta al riguardo. Ma cos’è successo? Nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che, durante la sua intervista, la giovane cantante ha espresso la sua opinione sul famoso ‘secondo posto’ a cui si è classificata al Festival di Sanremo nel 2006. In quello stesso anno, infatti, a vincere la manifestazione musicale italiana fu Anna Tatangelo. Che, sulle note di Essere una Donna, ha conquistato il podio. Ecco. È stata proprio questa la causa che ha scatenato la frecciatina alla cantante di Sora. Ecco la sua risposta.

Anna Tatangelo risponde alla frecciatina di Dolcenera: parole al veleno

“Meritavi di vincere tu”, recitava la domanda di Catarina Balivo in una delle recenti puntate di Vieni da Me per Dolcenera per chiederle se il secondo posto del 2006 l’aveva delusa. Immediata è stata la risposta della cantante. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha risposto: “In una gara non puoi mettere a confronto il caviale con il pesce. Comunque si, meritavo di vincere”. Ecco. È stata proprio questa la frecciatina che, in diretta televisiva, aveva lanciato ad Anna Tatangelo. Tuttavia, immediata è stata la reazione della compagna di Gigi D’Alessio. Che, ospite della trasmissione radiofonica condotta da Diletta Leotta, ha risposto a tale frecciatina senza troppi peli sulla lingua. È proprio nel corso di Radio 105 Take Away, la cantante di Sora esclama: “Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo ad un sacco di gente”. È proprio questa, quindi, la risposta della Tatangelo. Da che parte state voi?