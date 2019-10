Elisabetta Gregoraci in costume nell’ultima foto postata su Instagram: décolleté ben in vista, ma ciò che colpisce è ben altro. Scopriamo cosa.

È una delle showgirl più amate della nostra tv. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, la bellissima calabrese, ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore. Di lei, i fan, apprezzano la semplicità: Elisabetta è una delle poche vip che,sui social, risponde spesso ai commenti dei fan, dimostrando grande umiltà. Ma, ammettiamolo, la Gregoraci fa impazzire tutti anche con la sua bellezza. Messa in mostra alla grande nell’ultima foto postata dalla conduttrice su Instagram. Una foto in costume, ma molto particolare. L’inquadratura dall’alto lascia in bella vista il décolleté, ma è un altro dettaglio a catturare l’attenzione dei followers. Siete curiosi di scoprire quale? Ve lo sveliamo subito!

Elisabetta Gregoraci in costume: décolleté ben in vista, ma tutti notano gli addominali

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più apprezzate del piccolo schermo. Dove potrebbe tornare al fianco di Stefano De Martino alla conduzione di un’importante trasmissione di Rai Uno. Ma la bellissima calabrese si tiene in contatto coi suoi fan anche attraverso i social. Instagram, nello specifico, il social preferito dei vip. Sul suo profilo, qualche ora fa, Elisabetta ha postato uno scatto che non è passato inosservato. Merito del suo fisico mozzafiato, nel quale è un particolare dettaglio a stupire tutti. Date un’occhiata:

Una foto davvero pazzesca, questa mostrata ai fan dalla bellissima Gregoraci. Il bikini in uncinetto lascia poco spazio all’immaginazione, ma a colpire i fan, in questo caso, è stato ben altro. Ecco cosa hanno notato tantissimi followers:

Una vera e propria pioggia di complimenti per la Gregoraci. E, soprattutto, per il suo addome scolpito! Elisabetta sfoggia una tartaruga davvero notevole, e i fan non possono fare a meno che apprezzare il suo corpo statuario. Non possiamo che unirci ai complimenti dei fan: Elisabetta è davvero pazzesca!