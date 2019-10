Ludovica Valli è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, e ha fatto un incredibile racconto su suo padre: le sue parole lasciano a bocca aperta.

Ludovica Valli è conosciuta al grande pubblico per essere stata una tronista a Uomini e DOnne e per aver cominciato dopo una carriera come influencer sui social. Seguitissima su Instagram, la sorella di Beatrice Valli è stata nel vortice del gossip per la sua storia con Fabio Ferrara, conosciuto nel dating show di canale 5, e poi per il flirt con Mattia Briga. Ora Ludovica ha ritrovato l’amore accanto al fidanzato Gianmaria Di Gregorio, ma soprattutto ha scritto un libro, ‘Di Troppo Cuore’, che sta avendo grande successo. Proprio per presentare il suo romanzo, la Valli è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, e ha parlato anche della sua infanzia e di suo padre: ecco le sue parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Ludovica Valli a Vieni Da Me: le dure parole su suo padre che l’ha abbandonata

Ludovica Valli è la sorella di Beatrice ed Eleonora Valli, entrambe più grandi di lei. Ospite a Vieni da Me, la ‘piccola’ di casa Valli ha raccontato ancora una volta la sua storia, soffermandosi in particolare su suo padre, che ha bbandonato lei e le sue sorelle quando erano ancora piccole. Nessuna di loro, ad oggi, sembra avere rapporti con lui, e Ludovica su questo è categorica: ‘Non lo perdonerò mai’, ha detto a Caterina Balivo, aggiungendo che la figura paterna le è mancata molto e questa assenza ha contribuito a rendere il suo carattere ribelle, ma allo stesso tempo molto fragile. ‘Mi è mancata la protezione che ricevono le figlie femmine’, ha detto Ludovica, che però ha anche precisato di avere un bellissimo rapporto con le altre donne di casa, ovvero le sorelle e la mamma, che le hanno mandato dei video-messaggi, ma soprattutto con la nonna Rema, che è arrivata poco dopo in studio per farle una sorpresa, facendo emozionare tutti i presenti.