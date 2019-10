Tomaso Trussardi furioso con Michelle Hunziker: scoppia la lite al parco

Tomaso Trussardi è furioso con Michelle Hunziker: questo è quello che si evince da alcune immagini che ritraggono la loro lite al parco.

Sono diversi anni, ormai, che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fanno coppia fissa. Dopo un felice matrimonio e una splendida famiglia, i due piccioncini incarnano alla grande l’amore vero ed unico. Tuttavia, come tutte le coppie che si rispettino, anche loro sono ‘vittime’ dei classici litigi coniugali. È accaduto pochissime settimane. Ed è successo recentemente. O, perlomeno, è questo che si deduce dalle ultime foto pubblicate su Diva e Donna. Sul settimanale, infatti, si vedono chiaramente degli scatti che riprendono la giovane coppia durante un litigio. Supponiamo che non sia successo nulla di grave. Fatto che sta, da quanto si deduce, sembrerebbe che il buon Trussardi sia letteralmente furioso con la conduttrice svizzera.

Tomaso Trussardi fuorioso con Michelle Hunziker durante una lite nel parco

Terminati i suoi impegni lavorativi con Amici Celebrities, Michelle Hunziker è ritornata alla sua fantastica vita familiare. A breve inizierà la nuova edizione di All Together Now. E, in attesa, la conduttrice svizzera si gode un po’ la sua famiglia. Tuttavia, stando a quanto trapelato dal settimanale Diva e Donna, sembrerebbe che le settimane precedenti siano state abbastanza turbolenti per lei e per suo marito Tomaso Trussardi. Da come testimoniato da alcune foto pubblicate sul settimanale, sembrerebbe che, durante una romantica passeggiata nel parco, la coppia abbia seriamente discusso. In alcune foto, da quanto si evince, sembrerebbe che l’imprenditore sia davvero furioso con la sua dolce consorte. Non sappiamo, ovviamente, quali siano stati i motivi che hanno spinto i due piccioncini a litigare. Sarà stata nuovamente la gelosia? Chi lo sa. Per il momento, infatti, nessuno dei due è intervenuto al riguardo. In fondo, però, si sa: l’amore non è bello se non è litigarello. Non è così?