Ambra Lombardo con uno spacco troppo alto: si vede più del dovuto; ecco il look dell’ex concorrente del Grande Fratello che non è passato inosservato.

L’abbiamo conosciuta nella casa più spiata d’Italia, dove ha appassionato tutti con la sua turbolenta storia d’amore con Kikò Nalli. Parliamo di Ambra Lombardo, la bellissima professoressa dell’ ultimo Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso. E proprio dalla D’Urso, Ambra è stata ospite di recente per mostrare il suo nuovo décolleté, che dopo alcune indecisioni ha deciso di rifare. Ma la Lombardo continua ad incantare i fan, non solo in tv, ma anche sui social. Nello specifico su Instagram, il social dove i vip amano condividere le loro giornate con i fan. Ebbene, qualche ora fa Ambra ha postato alcuni scatti di uno shooting di cui è stata protagonista: l’ex gieffina indossa meravigliosi abiti da sposa. Ma uno scatto in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. Il motivo? Ve lo mostriamo subito!

Ambra Lombardo con uno spacco troppo alto: lo scatto ha infiammato Instagram

Ambra Lombardo è assolutamente irresistibili nelle ultime immagini postate sul suo profilo di Instagram. La fidanzata di Kikò, ex marito di Tina Cipollari, indossa abiti da sposa per un shooting. E gli scatti mostrati ai fan sono davvero mozzafiato. Soprattutto uno! Il motivo? Lo spacco del vestito indossato da Ambra è decisamente alto…e lascia intravedere un po’ troppo. Date un’occhiata:

Ve lo avevamo detto! Nella foto in questione Ambra è decisamente irresistibile. L’abito, meraviglioso, è composto da un top ricamato, molto scollato, ma è la gonna a colpire tutti. “Colpa” dello spacco infinito, che mette in bella mostra gran parte del corpo statuario della Lombardo. Che sa sempre come incantare i suoi numerosi fan. Che dire, Kikò è davvero un uomo molto fortunato!