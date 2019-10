Wanda Nara infiamma lo studio di Tiki Taka: il vestito che indossa è troppo corto, quando accavalla le gambe si vede davvero ‘troppo’.

Wanda Nara è sempre bellissima ed esplosiva negli scatti che pubblica su Instagram. La conduttrice di Tiki Taka è molto disinibita e non ha problemi a mostrare le sue curve mozzafiato sui social, facendo così impazzire spesso e volentieri i fan. Oltre a essere una mamma e moglie devota, infatti, Wanda è anche una donna super desiderata, e non fa nulla per nasconderlo. Anche l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram non ha deluso le aspettative dei fan. Wanda ha mostrato il suo look per la puntata Tiki Taka e indossa un abito particolarmente corto, così quando accavalla le gambe dà vita a un ‘incidente’ davvero irresistibile: ecco la foto che ha mandato in visibilio i suoi followers.

Wanda Nara, abito troppo corto a Tiki Taka: quando accavalla le gambe, diventa irresistibile

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice, nonché agente del marito Mauro Icardi, ha un corpo mozzafiato, con delle curve esplosive che non ha problemi a mostrare su Instagram. Poco fa sul profilo dell’argentina è comparsa una foto che ha mandato in visibilio i suoi followers. Wanda è seduta a terra sullo scalino dello studio di Tiki Taka e indossa un abito argento, tutto di paillettes, ma soprattutto esageratamente corto, con una cintura in vita che lo alza ancora di più. La moglie di Icardi indossa anche un paio di stivali neri alti fino alla coscia, che rendono l’outfit ancora più attraente. La cosa che però ha fatto impazzire tutti, è la posa dell’argentina, che accavalla le gambe e fa salire ancora di più il vestitino, mostrando quasi il suo lato B. Un incidente mancato per un pelo, che però ha reso comunque lo scatto irresistibile, facendo subito schizzare il numero dei like in pochissimi minuti dopo la sua pubblicazione.