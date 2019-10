Nilufar Addati ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una clamorosa gaffe su Instagram: tutti l’hanno notata. Ecco di che si tratta.

L’ex corteggiatrice diventata poi tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island ViP è ancora molto amata e conosciuta sui social: l’influencer, dopo la sua separazione da Giordano Mazzocchi, continua a far parlare di sé. Nel programma di Maria De Filippi si è contraddistinta per la sua bellezza e per la sua simpatia: è infatti una ragazza molto solare che ama dire la verità riuscendo a far ridere sempre tutti. Qualche ora fa però si è resa protagonista di una “gaffe” che non è passata inosservata. Ha sbagliato a fare un countdown: l’errore matematico è stato abbastanza grave e tutti l’hanno notato. Vediamo di che si tratta!

Nilufar Addati incredibile gaffe su Instagram: tutti l’hanno notato

Sbagliare è umano ma gli utenti di Instagram non risparmiano mai nessuno! Nilufar Addati ha fatto sapere tramite le proprie IG story che poco prima della mezzanotte era ancora a lavorare per dei progetti. In che modo però l’ha fatto sapere? Erano le 23.42 e l’ex tronista ha svelato che alla mezzanotte sarebbero mancati “8 minuti” invece che 17! Un errore matematico abbastanza grave…sarà stata l’ora a farle commettere lo sbaglio? Sul web però nessuno è riuscito a fare a meno di fare meme e video divertenti che riportavano il suo errore… Questo ne è uno:

L’unicità della giovane napoletana ex tronista di Uomini e Donne sta nel fatto che anche lei ci ha riso sù insieme agli utenti di Instagram invece di offendersi per le prese in giro. L’ex di Giordano Mazzocchi ha infatti commentato la nota pagina divertente “trashitaliano” scrivendo: “Chiedo umilmente perdono ma l’avevo specificato che 1 la matematica non è arte mia 2 ero/sono proprio rin*******ita“.