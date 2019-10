Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme: le prime parole di lei su Instagram, ‘Ci ho sempre creduto’.

Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno lasciato tutti a bocca aperta con la rivelazione fatta ieri su Instagram. I due sono tornati insieme pochi mesi dopo essere usciti separati da Temptation Island. All’interno del programma, Jessica aveva legato in modo particolare con Alessandro Zarino, attuale tronista di Uomini e Donne, e il suo sentimento per Andrea sembrava arrivato al capolinea. A quanto pare, però, le cose non stanno così. Jessica e Andrea si sono riavvicinati e ora stanno di nuovo ufficialmente insieme. I fan della coppia sono felicissimi di questa notizia, e allora i diretti interessati hanno voluto condividere col loro le emozioni che stanno provando: ecco le parole da brividi che Jessica ha pubblicato su Instagram.

Jessica Battisrello e Andrea Filomena: ecco le parole da brividi di lei su Instagram

Jessica Battistello e Andrea Filomena si sono ritrovati dopo alcuni mesi di separazione. L’esperienza a Temptation island li ha divisi per un periodo, ma ora i due sono tornati insieme e sembrano aver ritrovato la felicità. Da quando hanno dato l’ufficialità del loro ritorno di fiamma, Jessica e Andrea appaiono sereni e sorridenti su Instagram, insieme al loro amato cane Kira, nella loro casa di Padova.

Nelle storie pubblicate da Jessica, i due sono a spasso con il cane e scherzano insieme, poi si mettono a letto insieme e giocano con Kira. L’ex protagonista di Temptation island ha approfittato del video per scrivere due righe di ringraziamento ai fan che li stanno sostenendo. ‘Grazie a tutti quelli che, come me, hanno sempre creduto in noi’, scrive Jessica, lasciando intendere che in tutto questo tempo nella sua testa e nel suo cuore c’era sempre stato un posto per Andrea. E voi cosa ne pensate di questa coppia ritrovata?