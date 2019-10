Tenere le scarpe in casa significa portare nella vostra abitazioni centinaia di microbi e batteri

Quante volte vi sarà capitato di entrare in casa e non levarvi subito le scarpe? Probabilmente spesso. Magari per la fretta, oppure quando vengono ospiti non li rincorrete con le classiche “pattine” che fanno molto anni ’80. Eppure dovreste e l’abitudine di levarsi le scarpe quando si entra in casa diventa fondamentale per l’igiene e per l’ambiente. Se infatti manteniamo la casa pulita usiamo meno detergenti chimici per farla tornare brillante e quindi abbiamo un minor impatto sull’ambiente. Le scarpe dovrebbero essere tolte appena si entra in casa e sostituite con le ciabatte, stesso discorso quando si esce. Non mettete le scarpe 10 minuti prima di uscire, lasciatele come ultima cosa.

Perché bisogna levarsi le scarpe

Ma perché ci “infervoriamo” così tanto nel dirvi che dovreste togliervi le scarpe non appena entrati in casa? Il motivo è semplice ed è legato all’igiene. Se siete dei maniaci del pulito una delle prime cose che dovreste fare è levarvi subito le scarpe perché portano in casa centinaia e centinaia di batteri raccolti in giro per strada. Quali? Diversi studi hanno notato che il batterio più comune che ci portiamo in casa tramite le suole delle scarpe è l’Escherichia Coli, ossia batteri fecali. Altri studi hanno trovato altri batteri come lo Staphylococcus aureus che potrebbe portare ad infezioni anche gravi. La preoccupazione quindi ci sta, ma senza esagerare perché sebbene ci siano molti batteri sotto le suole delle nostre scarpe non è detto che questi riescano a minare la salute di una persona, anzi. Inoltre generalmente non viviamo per terra quindi non venendo in contatto diretto con questi batteri difficilmente potrebbero rappresentare un problema per noi e per la nostra salute. In ogni caso risulta evidente che tenere le stesse scarpe con cui abbiamo camminato al parco, per strada, o in metropolitana anche a casa porta dei batteri e, ovviamente, sporca anche ulteriormente tutta la casa.