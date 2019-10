Serena Enardu, il tentatore Alessandro rompe il ghiaccio: cosa c’è tra di loro? Ecco le parole del single.

Tra le coppie protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip, quella composta da Serena Enardu e Pago è stata sicuramente la più chiacchierata di tutte. La loro turbolenta storia d’amore ha appassionato i telespettatori, che si sono emozionati tantissimo soprattutto durante l‘ultimo falò di confronto. Un falò che, però, non è finito bene: la coppia ha deciso di separarsi al termine del programma. È stata Serena a rendersi conto di non amare più il suo compagno, col quale stava insieme da quasi 7 anni. Ma oltre ai problemi precedenti al programma, ad incrinare definitivamente il rapporto tra i due è stato anche il feeling, molto intenso, nato nel reality tra Serena e il tentatore Alessandro Graziani. Come sono oggi i rapporti tra di loro? Nulla di ufficiale, ma le ultime parole del single Alessandro hanno insospettito i fan. Scopriamo cosa ha detto.

Serena Enardu, il tentatore Alessandro rompe il ghiaccio: lo sfogo su Instagram

È stato il triangolo della seconda edizione di Temptation Island Vip: Pago, Serena e il tentatore Alessandro Graziani, il giovane pallavolista per il quale la bella sarda sembra aver preso una cotta durante il reality di Canale 5. Serena e Alessandro si sono salutati con un tenero abbraccio, al termine dell’ultima puntata di Temptation,che ha visto la definitiva rottura tra l’Enardu e il suo fidanzato Pago. Ma, quindi, come sono oggi i rapporti tra Serena ed Alessandro? È questa la domanda che tutti i fan del reality si chiedono. La risposta, però, non è ancora chiara. I diretti interessati non si sono mai espressi esplicitamente sulla questione, ma, poco fa, Alessandro ha pubblicato alcune stories su Instgram che non sono passate inosservate. Il bel tentatore utilizza il suo profilo Instagram per postate alcuni video, sottolineando di non essere particolarmente avvezzo al mondo social. Dopo i ringraziamenti per i tanti messaggi positivi ricevuti, Alessandro si sofferma sulle critiche. Il ragazzo dichiara di accettare le critiche, perché è normale quando una persona si espone tanto. Ma condanna coloro che, criticando, sfociano nelle offese. Un tentativo di difendere Serena? È stata proprio la Enardu, in effetti, il personaggio più bersagliato dopo il reality di Canale 5. E le parole di Alessandro sembrano voler spezzare una lancia a favore della donna con cui ha vissuto momenti intensi nel villaggio di Temptation Island Vip. Se tra loro è nato qualcosa a telecamere spente, però, resta ancora un mistero! Non ci resta che attendere nuove news, stay tuned!