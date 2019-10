Valentina Vignali a Pomeriggio Cinque: “Ho denunciato gli haters, sono stata risarcita con diverse migliaia di euro”

Valentina Vignali è stata ospite nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Le sue affermazioni, come direbbe ‘Carmelita’, sono shock: “Ho denunciato quelli che mi insultavano, sono stata risarcita per migliaia di euro”. Nel pomeriggio del 31 ottobre 2019, negli studi di Canale 5 si parla di insulti social, odiatori o per dirla in inglese, haters.

Valentina Vignali spiega: “Ho denunciato gli haters, mi hanno risarcita”

“Ci sono voluti mesi, anni, ma ho ricevuto dei risarcimenti importanti”. Così, Barbara D’Urso ha ringraziato pubblicamente la Polizia Postale che indaga su casi come questi: “Fanno un lavoro pazzesco”. In effetti, il problema degli haters è sempre più forte in un mondo in cui la popolarità e non solo di una persona si basa su follower, mi piace e commenti.

L’argomento viene toccato da tantissimi ospiti di Barbara D’Urso. Il Pm ha chiesto di archiviare la querela depositata da Fedez e Chiara Ferragni nei confronti di Daniela Martani. Il motivo? “Sui social si può”. Si parla di libertà, liberà di insultare e muovere ‘critiche’ (vogliamo chiamarle così?) nei confronti di alcuni personaggi come influencer, o qualsiasi altro che si ritrova a rivestire ruoli importanti tra il pubblico social. “La Procura che ha archiviato questo caso ha aperto un nuovo caso, se vogliamo, politico. Infatti, il governo ha proposto la carta d’identità per chiunque voglia aprire un profilo social. Perché, ok, mi vuoi insultare? Ma almeno guardiamoci in faccia, così so chi sei”. In studio c’è anche Daniela Martani che si ritrova ad essere attaccata da tutti gli ospiti presenti. E’ colpevole, per così dire, di aver dato dell’idiota a Fedez in un post. Il post per il quale il rapper l’ha querelata. Tutto è stato archiviato in seguito alla decisione del Pubblico Ministero, ma non sono tutti così d’accordo.