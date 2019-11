Halloween, le maschere dei vip: da Cecilia Rodriguez a Elisabetta Canalis, passando per la coppia Vieri-Caracciolo e Le Donatella, ecco le più ‘spaventose’.

Ieri è stata la festa di Halloween, una ricorrenza tipicamente americana, che ha ormai preso piede in tutto il mondo, come una sorta di ‘Carnevale horror’. Tutti, infatti, si travestono scegliendo maschere ‘macabre’ e ‘spaventose’ per poi festeggiare nei modi più svariati in compagnia di amici e parenti. Alcuni mascherano addirittura i propri animali domestici, regalando risate e divertimento a tutti. Mostri, streghe e zombie, sono certamente i travestimenti più usati tra adulti e bambini. Ma come hanno festeggiato Halloween i nostri vip? Ecco una carrellata di maschere e travestimenti scelti dai personaggi famosi: alcuni sono davvero spaventosi, altri invece sono orientati sul ‘sexy’. Scopriamoli insieme!

Halloween 2019, ecco le maschere scelte dai vip: alcune sono davvero ‘spaventose’

Halloween porta con sé feste e divertimento, tutto all’insegna dell’‘horror’. Immancabili le zucche intagliate per sembrare dei volti mostruosi, così come le candele e i travestimenti ‘spaventosi’, un vero e proprio ‘must’ in ogni festa di Halloween che si rispetti. Ma come si sono truccati e vestiti per l’occasione i personaggi dello spettacolo? Scopriamo insieme alcuni dei loro travestimenti.

Particolarmente ‘da paura’ il trucco dell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, che ha pubblicato su Instagram il suo travestimento da zombie, che non oscura affatto la sua incredibile bellezza, come le fanno notare i suoi fan nei commenti.

Belli e ‘spaventosi’ anche Christian Vieri e Costanza Caracciolo, che hanno optato per un ‘classico’, ovvero la coppia Joker e Harley Quinn, con un trucco davvero perfetto.

Bellissima e provocante Elisabetta Canalis, che a Beverly Hills ha festeggiato insieme al marito, la figlia e tanti amici, vestita da strega.

Abiti ‘horror’ anche per Le Donatella, che hanno optato per un costume da Spose Cadavere e un trucco davvero incredibile.

Bellissimi e spaventosi anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno festeggiato il loro secondo anniversario con un Halloween Party, vestiti da diavoletta lei, e da Joker lui.

E voi che dite, vi piacciono i travestimenti ‘horror’ dei vip?