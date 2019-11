Uomini e Donne, le prime parole di Veronica Burchielli da tronista: la frecciatina a Zarino non passa inosservata.

Un vero è proprio ‘scoop’ quello che è trapelato ieri pomeriggio sul web. Dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, si è scoperto davvero di tutto. Durante la registrazione di ieri, Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa. E ha ricevuto un secco no! Da chi? Dalla bellissima Veronica Burchielli, la corteggiatrice contesa tanto all’inizio tra i due tronisti. Ebbene, la ragazza ha deciso di non uscire dalla trasmissione con tronista. Ma c’è di più: sul trono si è seduta lei! Dopo il no, Maria De Filippi le ha proposto di diventare tronista. Una proposta che Veronica ha accettato al volo! Ed ecco quali sono state le sue prime parole, dopo la decisione. C’è una frase che sembra una chiara frecciatina ad Alessandro.

Uomini e Donne, le prime parole di Veronica da tronista: “Spero vada diversamente”

Veronica Bruchielli, da corteggiatrice a tronista. È successo tutto durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, che si è tenuta ieri pomeriggio. Il tronista Alessandro Zarino ha sorpreso tutti, compresa la redazione, con una scelta improvvisa! La fortunata è stata Veronica, la corteggiatrice dai capelli lunghi che piaceva tanto anche a Giulio. Ma colpo di scena: Veronica dice no ad Alessandro e diventa la nuova tronista. Un’anticipazione davvero shock, quella trapelata sul web nelle ultime ore. “Sono davvero emozionata, vengo da una delusione e pensavo che una porta si fosse chiusa e invece se ne apre una ancora più grande”. Queste le prime parole di Veronica in versione ‘tronista’. Una sorpresa anche per lei. Da corteggiatrice a scelta, e poi a tronista. Emozioni altalenanti per lei, che adesso non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza: “Cerco una persona concreta, intelligente e con gli attributi, una persona che è pronta ad investire tanto per me. Io mi do se l’altro dà a me”. Ma nel discorso di Veronica, non manca quella che ha tutto l’aspetto di una stoccata per il suo ‘ex tronista’ Alessandro: “Speriamo che stavolta vada diversamente, e di costruire un percorso vero, pulito e con amore”. Un modo per dire che il percorso con Alessandro è stato finto e senza sentimenti? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire nei dettagli cosa accadrà!