Giorgio Tirabassi è stato operato: la notizia è appena arrivata, i medici hanno ritenuto necessario l’intervento chirurgico

Giorgio Tirabassi, magnifico attore molto amato dal pubblico italiano, continua a tenere tutti col fiato sospeso. E’ stato colpito da un infarto nella giornata di ieri, mentre era in Abruzzo per la per la presentazione del suo ultimo film, ‘Il grande salto’. Le sue condizioni sono stabili. Per ora non si registrano miglioramenti o peggioramenti e già questo è un dato molto importante. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, l’attore è stato operato nella notte. Si è trattato di un intervento abbastanza delicato di angioplastica con stent in quanto si doveva prontamente risolvere il problema relativa ad una vena occlusa. Adesso, si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano. La prognosi resta riservata e i medici lo tengono sotto stretta osservazione.

Giorgio Tirabassi è stato operato: cosa è successo quando ha avuto il malore

Per ora, la situazione sembra stazionaria. Sulle pagine de Il Messaggero si legge dell’operazione a cui è stato sottoposto questa notte il noto attore. Come detto, si trovava in Abruzzo, precisamente nel comune di Civitella Alfedena. Era giunto sul posto verso le 19. Dopo circa 45 minuti è sopraggiunto il grave malore. Non hanno perso tempo i presenti: l’hanno subito trasportato in ospedale. I medici si sono subito accorti della gravità della situazione dopo aver provato svariate volte a rianimarlo. Così, l’hanno trasportato presso l’ospedale di Avezzano. L’intervento d’urgenza nella notte. I medici hanno ritenuto indispensabile l’operazione chirurgica. Sono tutti col fiato sospeso in queste ore. L’operazione, stando alle ultime notizie, sarebbe andata bene. Adesso, però, resta in terapia intensiva e possiamo, pertanto, soltanto immaginare l’apprensione dei familiari. Giorgio è un attore molto amato e stimato dal suo pubblico che, in queste ore, si sta riversando sui social per augurargli di guarire presto e del tutto.