Giorgio Tirabassi, arrivano le prime parole dell’attore dopo l’infarto: il messaggio è stato pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook.

La notizia del suo malore è arrivata ieri sera ed ha sconvolto tutti. Giorgio Tirabassi è stato colpito da un infarto durante la presentazione del suo primo film da regista, Il grande salto. L’attore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aversano, dove è stato operato. Ma, proprio poco fa, l’attore romano ha voluto tranquillizzare amici e conoscenti attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook. Un messaggio in cui l’attore ha comunicato a tutti di stare bene e di essere in buone mani.

Arrivano qualche ora fa, attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, le prime parole di Giorgio Tirabassi dopo l’infarto che l’ha colpito ieri sera, durante la presentazione del suo film a Cividevella Alfedena, un borgo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Poche e semplici parole, per tranquillizzare tutti coloro che in queste ore sono in apprensione. Ecco il messaggio:

“Voglio tranquillizzare tutti, sto bene e in buone mai”, è così che Giorgio Tirabassi ha voluto rassicurare i fan, attraverso un messaggio su Facebook. Un post che in poco tempo è stato invaso dai messaggi dei fan, che non hanno esitato a far sentire la loro vicinanza a Giorgio, in un momento così delicato. Dopo il malore, l’attore romano, 59 anni, è stato operato d’urgenza nell’ospedale di Avezzano, ma non è in pericolo di vita. È stato sottoposto a un intervento di angioplastica durante la notte ed ora è sotto osservazione nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano, ma le sue condizioni sono stazionarie. Non possiamo che unirci ai tanti messaggi dei fan, augurando a Giorgio Tirabassi una prontissima guarigione. Forza Giorgio!