Sesso over 50: cosa cambia nella vita di coppia con l’avanzare dell’età

Sesso over 50? Come diventa la vita di coppia l’avanzare dell’età? Cambiano tante cose: scopriamo qualcosa in più, soprattutto le differenze tra donna e uomo dopo aver compiuto 50 anni!

Dopo i 50 anni di età cambiano tante cose: la vita di coppia cambia, i sentimenti subiscono delle trasformazioni, iniziano a subentrare i primi errori sotto le lenzuola! Ma ciò che muta maggiormente è la vita sessuale. Con il passare del tempo le donne scoprono lati di sé stesse che prima non conoscevano, mentre gli uomini a loro volta si trovano difronte a mutamenti fisiologici inevitabili. Ma nel dettaglio, cos’è che cambia così in maniera inesorabile? Scopriamolo insieme!

Sesso over 50: cosa cambia negli uomini e nelle donne con l’avanzare dell’età

Gli over 50 fanno ancora sesso? Certo! E soprattutto, la vita sessuale cambia? Un po’ sì! L’avanzare dell’età ha dei pro e contro sia per uomini che per le donne.

Le donne dopo i 50 anni scoprono le loro zone erogene, mentre per gli uomini è totalmente diverso: per i maschietti l’avanzare dell’età è un vero e proprio danno. Il loro corpo inizia a cambiare: con il tempo gli uomini iniziano a produrre meno testosterone e più ossitocina, l’ormone dell’amore. Per questo motivo, più crescono e più tendono ad amare la loro partner in maniera più passionale: non è però tutto e neanche così semplice come sembra. I maschi dopo i 50 anni hanno bisogno di attenzioni ed amore, ma iniziano ad essere più aperti sessualmente e soprattutto, più curiosi! Sì perchè hanno bisogno di cercare qualcosa di nuovo che li faccia sentire attivi ed eterni peter pan. Molti iniziano a guardarsi intorno e cercare nuove emozioni da donne più giovani. Insomma, care donne: tenete gli occhi ben aperti!

Il consiglio più importante da dare ad una coppia che supera i 50 anni di età? Parlatene! Per vivere bene la sessualità bisogna confrontarsi con la propria dolce metà per evitare di trovarsi in situazioni di imbarazzo o di disagio.