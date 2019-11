Andrea Zelletta e Natalia Paragoni pubblicano una foto di coppia su Instagram e infiammano il web: la coppia mette in mostra un fisico veramente da urlo

Andrea e Natalia infiammano il web con uno scatto mattutino molto bollente. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha pubblicato una foto su Instagram in cui mettono in mostra tutto il loro splendido fisico. L’immagine ovviamente ha raccolto migliaia e migliaia di like, nonché commenti positivi da parte dei fan. Di seguito vi mostriamo la foto pubblicata da Natalia Paragoni sul popolare social network in cui ovviamente compare anche il suo fidanzato Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la foto da urlo su Instagram

Andrea e Natalia sono una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. La loro storia ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, non a caso la scelta di Andrea è stata una delle più seguite dell’intera edizione. Zelletta voleva imitare Andrea Damante, uno dei suoi migliori amici, ed è riuscito nel suo intento. Andrea e Natalia sono seguitissimi sui social e i loro account sono balzati subito dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi. La coppia regala molte gioie ai propri fan, da foto di nudo ad altre, come quella di stamattina, in cui mettono in mostra tutte le loro bellezze. In questa domenica abbastanza uggiosa in tutta la nostra regione, Andrea e Natalia hanno cercato di riportare il sole postando una foto in cui sono sdraiati sul letto e mettono in mostra tutto il loro fisico.

Di fronte ad un’immagine del genere non si può che restare a bocca aperta. La loro bellezza è veramente smagliante. In meno di un’ora la foto ha raggiunto quasi 60 mila like e tantissimi commenti positivi. Sono veramente pochi i seguaci della coppia che hanno commentato in modo negativo lo scatto pubblicato dalla bellissima Natalia Paragoni.