Antonella Fiordelisi, in questa ultima foto su Instagram, è ripresa di spalle: l’ex fidanzata di Chiofalo è senza reggiseno, ma la mano non copre tutto.

Mai scontata, mai banale, Antonella Fiordelisi. Nonostante i suoi assidui e continui impegni universitari e sportivi, l’ex tentatrice di Temptation Island non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. È proprio sul suo canale Instagram, infatti, che la salernitana è solita condividere delle foto che, in un batter baleno, riescono a cattura l’attenzione di tutti. È di una bellezza spropositata, la giovane Fiordelisi. Ed è più che normale, quindi, che tenti in tutti i modi di metterla in mostra. È accaduto anche in questa ultima foto caricata sul suo profilo. Risale a qualche giorno fa, è vero. Ma, ancora una volta, è fantastica. Si lascia immortalare di spalle, Antonella. Facendo chiaramente capire, così, di non indossare il reggiseno.

Antonella Fiordelisi di spalle: è senza reggiseno e la mano non copre tutto

Sapevamo che Antonella Fiordelisi era la protagonista di una campagna pubblicitaria. Non a caso, ve ne avevamo dato le prove pochi giorni fa con una foto direttamente dai camerini davvero incredibile. È proprio per questo motivo che, quindi, la bella salernitana ha voluto mostrare pubblicamente il frutto di tante ore di scatti fotografici. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Incantevole, vero? Anche questa volta, Antonella ha letteralmente ammaliato tutti con la sua bellezza. Ciò che, ovviamente, sarà risaltato agli occhi di tutti è la posa che la campana assume. È, infatti, immortalata di spalle. Ed è proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente vedere, si capisce perfettamente che la giovane è senza reggiseno. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché, da come si può vedere, Antonella copre il suo ‘lato a’ con la mano. Proprio per evitare qualsiasi tipo di spiacevole episodio. Fatto sta, comunque, che ancora una volta la Fiordelisi è semplicemente stupenda.