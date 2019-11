Chiara Ferragni, brutto episodio con un hater su Instagram: immediata la replica dell’influencer, che si lascia andare a un lungo e duro sfogo nelle stories.

Chiara Ferragni è una delle donne più famose del mondo ormai. Influencer numero 1 in Italia, il suo lavoro di imprenditrice digitale l’ha fatta conoscere in tutto il Globo, tanto che il documentario sulla sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’ è già un successo internazionale e sta per essere trasmesso in diverse parti del mondo. Insomma, è un momento d’oro per l’influencer, che oltre al lavoro ha anche una bellissima famiglia, con il marito Fedez e il piccolo Leone. Di certo, però, anche per lei non mancano le critiche e gli insulti, soprattutto sui social. Poco fa Chiara è stata protagonista di un brutto episodio con un hater e si è lasciata andare a un lungo e duro sfogo nelle sue storie Instagram: ecco le sue parole.

Chiara Ferragni, ecco il duro sfogo dopo il brutto episodio su Instagram con un hater

Chiara Ferragni si trova in montagna in questi giorni, insieme al piccolo Leo e ad alcuni amici, mentre Fedez è impegnato a Milano a lavorare. La bella influencer ha pubblicato una sua foto sul profilo Instagram e ha ricevuto come sempre tantissimi commenti, la maggior parte dei quali da parte dei suoi fan più affezionati, ma non sono mancate critiche e insulti, talvolta gratuiti ed eccessivi, come quello di un hater che le ha dato particolarmente fastidio. Oltre alle offese dell’utente, che le ha scritto ‘Fai schifo’, quello che ha fatto rimanere stupita la Ferragni sono i like al commento di questa persona, da parte di gente che la segue da tempo. ‘Non mi spiego perché i miei followers mettano like ai commenti inutili di questi fenomeni’, ha detto la Ferragni nel suo duro sfogo su Instagram, sottolineando che lei ormai è abituata alle offese degli haters, anzi risponde con ironia, ma non capisce davvero perché la gente che la segue metta like a questi insulti.