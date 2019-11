Chi è Toni Servillo: età, carriera e vita privata dell’attore Napoletano, protagonista del film “La ragazza nella nebbia”

Toni Servillo è un attore e regista di origini Napoletane, dal talento poliedrico e indiscusso. Questa sera potremmo vederlo su Canale 5 in “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi. Scopriamo insieme qualcosa sulla sua età, la carriera e i premi vinti.

Toni Servillo: età, carriera e vita privata dell’attore

Toni Servillo è nato ad Afragola Il 25 gennaio del 1959 è un attore e regista italiano. E’ stato per molti anni, una figura di spicco del teatro napoletano e del cinema Italiano, è il fratello del cantante Peppe Servillo, e ha passato i primi 4 anni di vita in un paesino in provincia di Alessandria. Nel 2014 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Napoli, alla presenza delle autorità civili e militari. Nel 2015 gli viene data una Laurea ad Honorem in “Discipline della Musica e del Teatro” all’Università di Bologna. C’è da dire che Toni Servillo è stato un autodidatta, e sin da piccolo ha sviluppato questo spiccato talento per il teatro, recitando nell’oratorio Salesiano. Ha collaborato con la Fondazione “Teatro Studio” di Caserta insieme a Matteo De Simone, Ragozzino, Tescione e Leggiadro, allestendo diversi spettacoli che andarono in scena fino al 1984, in Europa e in Italia. Dall’86 lo vediamo al fianco del regista Mario Martone, e dall’89 al ’91 ha partecipato agli spettacoli “Ha da passà ‘a nuttata” e “L’impero della ghisa” di Leonardo De Berardinis. Nel ’99 debutta come regista di teatro in una cosa rara nel 2002 e regista di “Sabato Domenica e Lunedì” rivisitazione di un’opera di Eduardo De Filippo, in scena anche in Europa. Nel 2006 è alla regia de “Il lavoro rende liberi” e “Oscillazioni” nel 2013 vince il premio “Le maschere del Teatro Italiano” nella categoria miglior spettacolo in prosa miglior, regia e miglior attore protagonista. Molto amico di Paolo Sorrentino, è con lui che ha un enorme successo anche al cinema, iniziando a recitare nel “L’uomo in più”, che lo ha portato alla vittoria del David di Donatello come miglior attore protagonista. Il secondo David di Donatello, lo vincerà con “La ragazza del lago” nel 2008. Nello stesso anno confermerà il suo straordinario talento, interpretando “Il divo” di Sorrentino, e recitando in “Gomorra”. Nel 2009 vince il terzo David di Donatello come migliore attore protagonista proprio ne “Il Divo”, nel 2010 è protagonista di “Una vita tranquilla” col quale vince il premio come migliore attore protagonista al Festival Internazionale del film di Roma. Nel 2013 reciterà in “Viva la libertà” e “La grande bellezza” di Sorrentino che vincerà numerosi premi tra cui un Golden Globe, e l’Oscar al miglior film straniero nel 2013. Servillo riceverà il “Nastro d’argento” per le sue interpretazioni in “La grande bellezza”. Nel 2015 è alla regia di “Lasciati andare” di Francesco Amato. Della sua vita privata, si sa solamente, che dal 1990 è legato a Manuela Lamanna.