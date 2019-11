Una vera e propria doccia fredda per Damiano Er Faina: sul web sta impazzando la notizia che il romano avrebbe tradito la sua fidanzata Sharon.

Damiano Er Faina è stato uno dei personaggi indiscussi della recente edizione di Temptation Island Vip. Nonostante la sua esperienza all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais sia durata davvero pochissimo, il romano è stato in ugual modo uno dei protagonisti assoluti. Soprattutto per tutte le polemiche sorte sul web prima ancora che il youtuber iniziasse il programma. Tuttavia, nonostante il viaggio nei sentimenti di Canale 5 sia terminato da un pezzo, Damiano continua a far parlare di se. Sul recente numero del settimanale Nuovo, è stata pubblicata una sorprendente rivelazione. Secondo cui il romano avrebbe tradito Sharon Macrì. A parlare è, infatti, la diretta interessata. Ecco cosa dichiara.

Damiano Er Faina, doccia fredda per lui: la rivelazione su un presunto tradimento

Damiano Coccia, alias Er Faina, avrebbe tradito Sharon Macrì? È questa la clamorosa e sorprendente rivelazione fatta da Giulia Giannini al settimanale Nuovo. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, il youtuber romano avrebbe trascorso una notte di passione con la ragazza in questione. È proprio al settimanale di Riccardo Signoretti che Giulia ripercorre nel minimo dettaglio quella sera. Dopo essersi recati nel bed and breakfast dove la ragazza risiedeva, stando a quanto racconta la ragazza, Damiano sarebbe finito a letto con lei. Ma non solo. Perché da come racconta la Giannini, sembrerebbe che il romano l’avrebbe lasciata da sola nella camera d’albergo perché doveva raggiungere la sua fidanzata. Infatti, Giulia è convinta che, quando è avvenuto il tutto, Damiano era già fidanzato con Sharon. Ovviamente, la ragazza dichiara di possedere tutte le prove utili a confermare il tradimento. Quindi: chat, messaggi e numero di telefono. Come reagirà Damiano a tale rivelazione? Staremo a vedere.